40% e ushqimit që prodhohet në botë hidhet poshtë

Ndërsa prodhimi global i ushqimit është në rritje edhe mbetjet ushqimore po rriten. Por, rreth 40% e të gjithë ushqimit nuk hahet e ndërkohë 10% e popullsisë së botës janë të uritur.

Këto mbetje të ngrënshme kontribuojnë gjithashtu në ndryshimet klimatike, duke rritur rrezikun e pasigurisë ushqimore.

Popullatat në rritje kanë nevojë për më shumë ushqim, por njerëzit nuk mund të përballojnë të heqin më shumë nga burimet e botës për ta rritur atë. A kemi pasur një zgjidhje për këtë gjatë gjithë kohës?

Toka bujqësore tashmë zë 38% të të gjithë tokës, me vlerë rreth pesë miliardë hektarë (19 milionë milje katrorë).

Por zonat bujqësore do të duhet të zgjerohen në mënyrë të konsiderueshme nëse duam të ushqejmë popullsinë globale në rritje dhe gjithnjë e më të pasur. Në urgjencën tonë për të prodhuar më shumë ushqim, disa metoda bujqësore po heqin lëndët ushqyese nga toka, duke nxitur ndryshimet klimatike dhe duke nxitur humbjen e biodiversitetit. Ne gjithashtu rrezikojmë të dëmtojmë shanset e brezave të ardhshëm për të rritur ushqimin.

Megjithatë, ekziston një mënyrë se si mund të rrisim sasinë e ushqimit që prodhojmë pa pasur nevojë të krijojmë më shumë tokë bujqësore, të rritim më shumë kultura ose të rritim më shumë kafshë. Sasi të mëdha të ushqimit të ngrënshëm hidhen çdo ditë nga fermerët, furnitorët, prodhuesit, shitësit me pakicë dhe në fund konsumatorët. A mund të na ndihmojë ulja e sasisë së mbeturinave të ushqejmë botën?

Ndërsa konsumatorët kanë rolin e tyre për të luajtur vetëm duke blerë atë që u nevojitet dhe duke përdorur më mirë mbetjet, çdo vit, vlerësohet se 1.2 miliardë ton ushqim shpërdorohen, pesha e 10 milionë balenave blu para se të arrijnë në dyqane. Ushqimi humbet në të gjithë zinxhirin e furnizimit, nga fusha në korrje, gjatë përpunimit dhe transportit.

Në vendet në zhvillim, kufizimet teknologjike, së bashku me mungesën e punës, financave ose infrastrukturës së duhur për transport dhe magazinim janë shkaqet kryesore të humbjes së ushqimit. Në vendet e industrializuara, çmimet e tregut për të korrat mund të nxisin mbetjet, nëse ato janë shumë të ulëta, fermerët mund të zgjedhin të mos bëjnë kalime shtesë nëpër fushat e tyre dhe produktet që janë më pak se perfekte shpesh nuk ia vlen të merren pasi konsumatorët i shmangin ato. Frutat e pjekura shumë, perimet e prishura ose prodhimet me cilësi të ulët shpesh përfundojnë në deponi ose thjesht lihen në tokë.

Reduktimi i humbjes së ushqimit është thelbësor për zhdukjen e pasigurisë ushqimore dhe adresimin e ndryshimeve klimatike. Zgjidhjet, megjithatë, nuk janë gjithmonë të drejtpërdrejta, duke i shtyrë shkencëtarët e bujqësisë të dalin me disa ide novatore se si të trajtohen problemet e përfshira.

Si të parandalojmë mbetjet? Një mënyrë mund të jetë përdorimi i robotëve për të automatizuar një pjesë të procesit të korrjes, që do të thotë se të korrat zgjidhen më saktë. Por edhe makinat kanë të meta kur bëhet fjalë për zbulimin e të korrave të pjekura. Kështu Stephanie Walker, një shkencëtare e të korrave në Universitetin Shtetëror të Nju Meksikos, po eksperimenton me përshtatjen e të korave për t’iu përshtatur nevojave të robotëve.

Në laboratorin e saj në Nju Meksiko, Walker po përdor ‘mbarështimin selektiv’ për të prodhuar speca djegës që funksionojnë më mirë me makineritë e korrjes.

“Deri këtë vit, speci jeshil i Nju Meksikës është korrur plotësisht me dorë, sepse makinat e korrjes thyen shumë prej tyre, shumë mbetën në kërcell dhe bimët shpesh shkuleshin”, thotë Walker.

Pasi provoi makineritë e shumta të vjeljes, Walker kuptoi se ishin specat djegës që duhej të ndryshonin. Kështu ajo ‘edukoi’ një bimë të re, NuMex Odyssey, një spec i fortë djegës me një kërcell, me specin që qëndron më lart në bimë, i zhvilluar posaçërisht për efikasitetin e korrjes mekanike.

Pasi të jetë vjelur një produkt, bima e mbetur mund të ketë pak vlerë për një fermer, por disa po përdorin këto nënprodukte bujqësore që përndryshe do të shkonin dëm, nga produktet e kujdesit të lëkurës, te tekstilet e bëra nga niseshteja.

Orizi, kultura më e njohur në botë, është një shembull tjetër ku ka potencial të konsiderueshëm për të përdorur më shumë mbetje. Për çdo ton oriz të prodhuar, rritet një ton kashtë. Një pjesë e tij përdoret si shtroje dhe foragjere për bagëtinë, ose në materiale ndërtimi, ose futet përsëri në tokë si pleh, por pjesa më e madhe e kashtës lihet të kalbet ose digjet në ara. Megjithatë, kashta e orizit mund të përpunohet për të prodhuar biogaz, duke siguruar energji si për përdorime shtëpiake ashtu edhe për ato komerciale. Kashta e tretur gjithashtu bën një pleh ushqyes dhe siguron një substrat të mirë për rritjen e kërpudhave, kështu që fermerët mund të fitojnë të ardhura shtesë.

“Rreth 800 milion ton kashtë orizi prodhohet në nivel global çdo vit”, thotë Patricia Thornley, profesore e inxhinierisë dhe shkencës në Universitetin Aston në Birmingham.

Deri në vitin 2050, rreth 80% e të gjitha ushqimeve do të konsumohen në qytete. Një popullsi në rritje urbane kombinuar me zinxhirët e furnizimit rrjeteve të tregtisë globale, do të thotë ushqim i humbur. Mesatarisht, 14% e ushqimit është i humbur në mes të korrave dhe shpërndarjes, me Amerikën e Veriut dhe Europë (ku 16% e ushqimit është i humbur) që zë vendin më të madh. Kjo mund të jetë pjesërisht për shkak se ekonomitë e zhvilluara konsumojnë mallra që prishen si fruta të freskëta, perime dhe mish, në krahasim me ekonomitë më pak të zhvilluara, të cilat mbështeten në kokrra dhe mallra të thata. Kostoja relativisht e ulët e ushqimit në krahasim me të ardhurat mund të kontribuojë gjithashtu në zakonet në vendet e zhvilluara. Por urbanizimi po bën problemin edhe më keq, duke shtuar më shumë lidhjet në zinxhirin mes fermës dhe tavolinës që mund të çojë në prishje.

“Qytetet mund të prodhojnë rreth një të tretën e nevojave të tyre të përgjithshme të ushqimit brenda zonës urbane e cila është një pjesë e madhe e enigmës”, thotë Thornley.

Aktualisht, 2.8 miliard ton të mbeturinave organike janë krijuar në qendrat urbane, por me pak se 2% e saj është marrë dhe të përdoret përsëri.

“Pjesa më e madhe e mbetjeve urbane është e ujërave të zeza. Një efekt anësor i fundit i ushqimit që mund të qarkullojë përsëri në plehra me vlerë të lartë”, thotë Thornley.

Anne Lamp, shkencëtare thotë se shumë ekspertë besojnë se mbeturinat janë të barabarta me burimet”.

Mbetjet nga prodhimi bujqësor mund të përdoret për të prodhuar plastika të biodegradueshme.

“Marrim shembull niseshten. Ajo është e lënë nga gruri dhe në fund me anë të disa proceseve ajo mund të kthehet në veshje”, thotë Lamp.

Megjithatë, përdorimi i mbetjeve bujqësore për të prodhuar bioplastics nuk është pa sfidat e saj. Përbërja e mbeturinave shpesh ka një përmbajtje të lartë të ujit, që e bën transportin të vështirë. Por Lamp mendon se është e rëndësishme për të përdorur burimet që janë tashmë në ekzistencë, në vend se duke prodhuar polimere të reja nga lëndët djegëse fosile.

Ripërdorimin e burimeve mund të ndihmojë për zvogëlimin e mbeturinave, por po nëse kjo ide është një ekstrem?

Disa ferma që kanë shkarkime të mëdha të kimikateve, mund të ndikojnë shumë në mjedis. Kjo ndot ekosistemeve ujore, duke paraqitur një rrezik jo vetëm për habitatet dhe kafshë të egra, por edhe për shëndetin e njeriut. Ndotja mund të rezultojë në shkatërrim.

Në vitet e fundit, ka pasur një rritje të kontrolluar në bujqësi dhe mjedis, ku prodhimi i ushqimit zhvillohet në serra apo magazina, dhe përdor sisteme të tilla si bujqësia vertikale, hydroponics, aeroponics dhe Aquaponics.

Çdo vit, 70% e ujërave të ëmbla të arritshme në botë përdoret për bujqësi, por pothuajse gjysma e kësaj është e humbur për mjedisin.

Aquaponics, një kombinim i akuakulturës dhe hydroponics, nuk ka nevojë për plehra, pesticide ose airbicide, dhe asgjë nuk shkarkohet në mjedis. Asnjë lëndë ushqyese nuk humbet dhe uji riciklohet vazhdimisht. Për më tepër, akuaponika mund të bëhet kudo, në çdo shkallë. Peshqit dhe bimët mund të prodhohen në magazina në shkallë industriale, në çati, madje edhe në hapësirën e jashtme. Kjo teknikë e bujqësisë mund të lejojë popullsinë urbane të prodhojë prodhime të freskëta lokale me pak ose aspak zinxhir furnizimi, sasi të mëdha ushqimore dhe pa ndotje.(BBC, gazeta “Si”)