4 llojet e njerëzve që duhet t’i shmangni

Rrugët tona kryqëzohen me njerëz të ndryshëm, prej të cilëve mësojmë gjithmonë diçka. Disa bëhen miq, të dashuruar, ose partnerë. Pastaj ka të tjerë që na detyrojnë të pyesim: “Ç’lidhje ka ky person me mua dhe pse durimi im po testohet?”. Në fakt ka katër lloje të personalitete njerëzish, të cilët duhet t’i shmangni:

1.Shfrytëzuesit

Ky personalitet është egoist në natyrë. Ata janë manipulatorë mjeshtër që përdorin mashtrimin për të marrë atë që duan. Ata gjithashtu luajnë kartën e viktimës në avantazhin e tyre. Përdoruesit ushqehen me ata që janë të butë dhe të ndjeshëm. Përdoruesit janë uraganë të qetë që kalojnë nëpër jetën tonë me kompetenca të jashtëzakonshme shkatërruese. Ata bëjnë përpjekje për t’ju frikësuar dhe fyejnë. Nëse ju jeni në mesin e këtij lloj personi gjëja më e mirë që mund të bëni është të jeni të sigurt, të përpiqeni të mos angazhoheni në dramën e tyre, dhe të vendosni kufijtë. Përdoruesit nuk e pëlqejnë fjalën “jo.”

2.Thashethemexhinjtë

Njerëzit që ndihen të pasigurt në lidhje me veten e tyre do të përhapin thashetheme për të tjerët. Kjo i bën ata të ndjehen më mirë. Ata ushqehen me fatkeqësitë dhe gabimet e të tjerëve, shpesh herë ekzagjerojnë të vërtetën. Gjëja më e mirë që mund të bëni është mosmarrja pjesë në tregimet e tyre. Mos bëni pyetje. Ndaloni marrëzitë e tyre në minutën që ata fillojnë të flasin për dikë tjetër.

3.Kërcënuesit

Ky është personi i cili ka personalitetin e viktimizimit. Ata marrin pak përgjegjësi për çdo gjë që bëjnë. Ato tregojnë me gisht të gjithë rreth tyre. Ky personalitet do të bëjë çdo gjë të jetë e mundur për të devijuar fajin nga vetja. Mos i lejoni këta persona t’ju ushqejnë me pasiguritë e tyre.

4.Ankuesit

A keni një nga këto në zyrën tuaj? Ti e di se ata mbajnë një qëndrim të mjerë. Ju duhet të jeni mbështetës duke qenë seriozë dhe duke mos marrë pjesë në çështje, sepse ata i vret pavëmendja.