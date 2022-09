4 ditë pas vdekjes, çfarë ndodh sot me arkivolin e Mbretëreshës Elizabeth?

Arkivoli i Mbretëreshës është aktualisht në Edinburg, ku anëtarët e publikut do të kenë mundësinë të bëjnë nderimet e tyre dhe të shohin arkivolin e saj. Ja çfarë presim të ndodhë sot:

Në orën 10:00 me orën lokale, Mbreti Charles III do të vizitojë Sallën e Westminsterit, ku do të takohen Dhoma e Komunave dhe Dhoma e Lordëve për të shprehur ngushëllimet e tyre. Charles do të bëjë gjithashtu një adresë, raporton BBC.

Mbreti dhe Camilla, Queen Consort, më pas do të fluturojnë për në Edinburg, ku rreth orës 14:25 me orën lokale ai do të ecë pas arkivolit të Mbretëreshës nga Pallati i Edinburgut të Holyroodhouse në Katedralen e Shën Giles. Një shërbim për të festuar jetën e Mbretëreshës do të mbahet në orën 15:00 me orën lokale.

Nga ora 16:00 me orën lokale, publiku do të mund të shikojë arkivolin i cili do të pushojë në katedrale për 24 orë. Mbreti do të udhëtojë në Pallatin e Holyroodhouse, ku do të ketë një audiencë me Ministrin e Parë të Skocisë, Nicola Sturgeon.

Ai dhe Mbretëresha Consort më pas do të marrin pjesë në Parlamentin Skocez ku anëtarët do të japin një mocion ngushëllimi në orën 17:30 me orën lokale. Në mbrëmje, Mbreti Charles do të mbajë një vigjilje me anëtarët e tjerë të familjes mbretërore në Katedralen e Shën Giles, ku mbretëresha do të pushojë.