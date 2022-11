3 shenjat astrologjike më hipokrite

Në botën që jetojmë ka shumë vështirësi dhe jo gjithmonë e arrin atë që do. Ka nga ata që për t’ia dalë përdorin hipokrizinë, gënjeshtrat dhe tradhtinë pa menduar për askënd tjetër. Zbuloni cilave shenj astrologjike iu përkasin.

Peshorja. Personat e kësaj shenje janë llafazanë dhe adhurojnë të kenë gjithë kohës vëmendjen. Sipërfaqësorë, ata janë gati për çdo gjë për të tërhequr dritat e projektorëve. Aftësia për të folur i ndihmon të dalin nga çdo lloj situata, por edhe të gënjejnë pa lënë asnjë hije dyshimi. Edhe pse mundohen të jenë paqësorë, gjithçka e bëjnë për interes.

Virgjëresha. Personat e kësaj shenje janë perfeksionistë, organizojnë çdo gjë me kujdes dhe analizojnë gjithçka. Për fat të keq kur kanë qëllime të këqija ato janë të gatshme të vënë në dritë planet me gjakftohtësi dhe pa menduar për pasojat mbi tjetrin. Mjaft individualistë, virgjëreshat nuk do hezitojnë as t’iu shajnë mbrapa krahëve për të përfituar vetë. Për fat të mirë, ndryshe nga peshoret, personat e kësaj shenje e kanë disi të vështirë të improvizojnë.

Luani. Personat e kësaj shenje janë liderë të lindur dhe kanë shumë siguri në vetvete. Të paktën këtë gjë të lënë të kuptosh. Realiteti në fakt është tërësisht ndryshe. Ata e ushqejnë veten me idenë e të qenit në qendër të vëmendjes dhe ky fiksim ndonjëherë i bën të veprojnë keq. Luanët nuk do hezitojnë as të përdorin të gjitha mundësitë për të manipuluar të tjerët e për të gënjyer sa më shumë. Vetëm se ka një gjë.. Ata përherë buzëqeshin edhe pse kjo buzëqeshje është hipokrite në disa raste.