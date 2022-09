3 shenja do marrin para të mëdha në tetor, por edhe një promovim në punë

Astrologët thonë se tetori do të jetë relativisht i qëndrueshëm dhe pa kthesa të fatit për shumicën e shenjave të Zodiakut. Ky muaj do të jetë ideal për të bërë plane për të ardhmen, ndërsa për sa i përket financave, për disa do të jetë veçanërisht i suksesshëm. Sipas horoskopit kinez, 3 shenjat do të shoqërohen me fat të pabesueshëm në këtë fushë dhe do të ketë mjaft mundësi për të fituar para.

Tigri

(1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998,2010)

Kohët e fundit ka qenë shumë e vështirë për Tigrat. Për disa muaj po grumbulloheshin probleme të pazgjidhura, të cilat cenonin stabilitetin e tyre material. Megjithatë nga 3 tetori, yjet do jenë në favor të tyre dhe fati do t’i ndjekë në çdo biznes. Brenda një muaji, Tigrat mund të marrin një promovim, një ofertë fitimprurëse pune apo edhe një burim të ri të ardhurash.

Kali

(1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990,2002)

Personat e lindur nën shenjën e Kalit janë të lindur punëtor, ndaj nuk është çudi që puna e tyre e palodhur më në fund do të shpërblehet. Në tetor i pret një kthesë e re në karrierën dhe biznesin e tyre, e cila do të sigurojë një fluks të madh parash dhe përparim. Yjet do të jenë në favor të tyre deri në mesin e majit të vitit të ardhshëm, ndaj astrologët këshillojnë të shfrytëzoni sa më shumë këtë kohë.

Derri

(1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995,2007)

Astrologët thonë se nëse në familjen tuaj keni dikë që ka lindur në këtë shenjë, nuk do t’ju duhet kurrë të keni frikë nga sirpizmi. Edhe pse ndonjëherë derrat përballen me probleme dhe vështirësi, herët a vonë fati i ndjek gjithmonë. Nga 3 tetori, ata mund të presin vetëm më të mirën, bollëku do të zhvendoset në shtëpinë e tyre dhe gjendja e tyre financiare do të përmirësohet ndjeshëm. Nuk përjashtohen burimet e reja të të ardhurave, nënshkrimi i kontratave të mëdha dhe ofertat e punës.