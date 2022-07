3 hapat që mund t’ju shpëtojnë jetën, si të veproni kur ju ngeci ushqimi në fyt dhe jeni vetëm (VIDEO)

Është ndjesia më e keqe që mund të përjetojmë. Në ato momente mendojmë se erdhi fundi ynë, dhe asgjë nuk mund të bëjmë për të shpëtuar veten tonë.

Një copë bukë ose çfarë do tjetër, na i pengon rrugët e frymëmarrjes dhe pavarësisht se mund të pijmë shumë ujë, asgjë nuk na shpëton.

Një ndjenjë më e madhe frike na shkaktohet kur jemi aq më tëpër vetëm.

Prandaj ne po ju sjellim një video e cila tregon se si mund të shpëtojmë nga kjo situatë.

1. Uluni në dysheme dhe duart vendosni në pozitë sikur dëshironi të bëni pompa,

2. Hapni duart dhe rrëzohuni me gjoks në dysheme. Rënia shpejt do të dërgojë sasi të madhe ajri në mushkëritë tuaja dhe kështu do të largojë copën e bukës apo diçka tjetër që pengon rrugët e frymëmarrjes.

3. Nëse nuk arrini sukses herën e parë, përsëriteni edhe njëherë. Mos iu frikësoni ndjenjës së rënies, sepse fjala është për disa sekonda të pakëndshme që nuk janë asgjë në krahasim me faktin që mund të shpëtoni jetën tuaj.