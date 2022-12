23 filma që nuk duhet ti humbisni në vitin 2023

Filma të tillë si Top Gun: Maverick, Jurassic World: Dominion dhe, së fundmi, Avatar: The Way of Water kanë arritur përfitime të mëdha në arkë në vitin 2022.

Ky është një lajm i mirë për adhuruesit e filmit dhe industrinë e kinemasë.

Lajmi i keq është se numri i audiencës së këtij viti ende nuk është afër niveleve para pandemisë.

A mund të jetë viti 2023 kur industria deklaron triumfalisht se gjërat janë kthyer aty ku ishin përpara Covid-it?

Këtu keni një përzgjedhje prej 23 titujsh që do të dalin në 2023 (në rend kronologjik të publikimit) që mund të jenë vendimtare për të diktuar se sa shpejt rimëkëmbet kinemaja.

Till

Empire of Light

Tár

Holy Spider

The Fabelmans

The Whale

Magic Mike’s Last Dance

Luther

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Fast X

Killers of the Flower Moon

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Barbie

Oppenheimer

Next Goal Wins

Dune: Part Two

Chicken Run: Dawn of the Nugget

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes

Wonka

Maestro

Napoleon