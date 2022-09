22 vjeçarja u dhunua për vdekje pasi protestoi kundër regjimit, gratë pushtojnë sheshet në Iran dhe djegin shamitë (VIDEO)

Protestueset femra kanë qenë në ballë të përshkallëzimit të protestave në Iran dhe kanë djegur shamitë, pas vdekjes në paraburgim të një gruaje të arrestuar për shkelje të ligjeve të hixhabit.

Demonstratat kanë vazhduar për pesë net radhazi dhe kanë arritur në disa qytete dhe qytete.

Mahsa Amini vdiq në spital të premten pasi kaloi tre ditë në koma.

Në Sari, në veri të Teheranit, turma të mëdha brohoritën ndërsa gratë ndezën hixhabet e tyre në akte sfiduese proteste.

Zonja Amini u arrestua në kryeqytet javën e kaluar nga policia morale e Iranit, e akuzuar për shkelje të ligjit që u kërkon grave të mbulojnë flokët me hixhab ose shami dhe krahët dhe këmbët me veshje të gjera.

Ajo ra në koma pak pasi u rrëzua në një qendër paraburgimi.

In Kerman’s Azadi Square tonight, a woman sits on top of a utility box, takes off her headscarf and cuts her hair as people chant “death to the dictator” on the fifth night of protests in Iran over the death of #MahsaAmini in custody of morality police.pic.twitter.com/3zZuZkkom1

