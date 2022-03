219 raste të reja dhe 8 vdekje nga Covid në Maqedoninë e Veriut

Në 24 orët e fundit, në Maqedoninë e Veriut, janë regjistruar 214 raste të reja me Covid-19 nga 2.133 testet e bëra dhe 93 pacientë të shëruar.

Janë evidentuar gjithsej tetë të vdekur, pesë persona në 24 orët e fundit dhe tre përmes sistemit “Termini Im”, informon Ministria e Shëndetësisë, duke iu referuar të dhënave nga Instituti për shëndet publik.Nga 214 rastet e reja, 135 janë nga Shkupi, Manastiri – 20, Prilepi dhe Ohri – 10, Kavadari – 8, Strumica – 7, Kumanova – 5, Koçani – 4, Tetova, Velesi, Kërçova dhe Gjevgjelia – nga 2, Shtipi. , Negotina, Resnja, Kriva Pallanka, Dibra, Vlandova dhe Vinica – nga 1.

Nga numri i përgjithshëm i rasteve pozitivëve (214), janë regjistruar 33 riinfeksione.Nga 96 pacientët e shëruar nga: Shkupi 64, Ohri 8, Kumanova dhe Velesi 5, Kavadari 4, Manastiri 3, Koçani 2, Kërçova, Gjevgjelia, Struga, Radovishi dhe Kratovë 1.Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 5 persona të vdekur: dy persona nga Shkupi (83 dhe 79) dhe Manastiri (78 dhe 68) dhe një i ndjerë nga Koçani (76). Të gjithë vdiqën në spital.Sipas regjistrit të personave të vdekur me diagnozë KOVID-19 nga Termini im, janë raportuar edhe 3 persona të vdekur, nga Shkupi (1), Kumanova (1) dhe Tetova (1), të moshës 59 deri në 69 vjeç. Personat e raportuar kanë ndërruar jetë në periudhën prej datës 12.02. deri më 25.02.2022. Nga personat e raportuar, një ka ndërruar jetë në kushte spitalore dhe dy persona në kushte shtëpiake.Nga numri i përgjithshëm i personave të vdekur (8), tek 7 janë regjistruar komorbiditete.Janë bërë 2.133 analiza përmes: ISHP-189, QSHP Shkup-102, QSHP Manastir-64, QSHP Prilep-40, QSHP Tetovë-2, QSHP Kumanovë-46, Klinika për Sëmundje Infektive dhe Gjendje Febrile-0, Mjekësi Ligjore-0, spitali laboratorik Kozle-0, UK Pulmologji me alergologji -0, SPQ 8 Shtatori-0, Instituti i Mikrobiologjisë-157, Zhan Mitrev (Filipi i Dytë) -27, Avicenna-50, Biotek-61, Sistina-28, laboratori Laor -87, Sinlab-4, Remedika-0, Fertility-27, Genea-3, Nikob Lab-132, VFV Medikal-45, Eli Medika Plus-15, Rojal Medika-17, Spektra-MM-6, Rapid Lab-10 , Zhan Mitrev Strumica – 7, Nova Lab Diagnostiks – 3, Ramus-5, PHI dhe PHI (test i shpejtë) – gjithsej 1.006.Deri më tani në vend janë kryer gjithsej 1.937.970 testime të KOVID-19. Numri i përgjithshëm i personave të diagnostikuar me KOVID në vendin tonë që nga fillimi i epidemisë është 303.354, numri i të shëruarve është 292.048, numri i të vdekurve është 9.180 dhe numri i rasteve aktive është 2.126.Sipas analizave epidemiologjike aktualisht, shpërndarja sipas qyteteve është si më poshtë:Të sëmurë (gjithsej), Raste aktive (gjithsej)Shkup 141944, Aktiv 1155

Kumanovë 16460, Aktiv 74

Manastir 14575, Aktiv 144

Prilep 13883, Aktiv 154

Tetovë 13399, Aktiv 43

Kavadar 10349, Aktiv 86

Veles 9623, Aktiv 37

Gostivar 9511, Aktiv 28

Ohër 8653, Aktiv 95

Strumicë 7973, Aktiv 39

Shtip 7949, Aktiv 18

Kërçovë 5519, Aktiv 38

Koçani 5020, Aktiv 24

Strugë 4678, Aktiv 18

Gjevgjeli 4329, Aktiv 29

Negotinë 3641, Aktiv 11

Resnje 2659, Aktiv 25

Shën Nikollë 2612, Aktiv 5

Radovish 2505, Aktiv 18

Kriva Pallankë 2401, Aktiv 8

Dellçevë 1904, Aktiv 4

Dibër 1661, Aktiv 10

Berovë 1636, Aktiv 5

Valandovë 1471, Aktiv 11

Vinicë 1371, Aktiv 13

Probishtip 1259, Aktiv 2

Bogdanci 1015, Aktiv 9

Kratovë 956, Aktiv 10

Krushevë 916, Aktiv 6

Demir Hisar 821, Aktiv 1

Makedonski Brod 732, Aktiv 0

Demir Kapija 584, Aktiv 3

Makedonska Kamenica 521, Aktiv 2

Pehçevë 483, Aktiv 1

Dojran 341, Aktiv 0.