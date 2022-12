17 ditë nga vendosja e barrikadave, veriu i Kosovës ende i bllokuar: Nuk munguan as sulmet

Sot janë bërë 17 ditë nga vendosja e barrikadave në veri të Mitrovicë nga grupe të ndryshme të serbëve për të kundërshtuar arrestimin e ish-policit serb, Dejan Pantiq, i cili dyshohet për sulmin kundër anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në veri.

Për shkak se barrikadat kanë bllokuar rrugët që çojnë drejt pikëkalimeve kufitare, Jarinjë dhe Bërnjak – që lidhin Kosovën dhe Serbinë – këto dy pika janë mbyllur për qarkullim.

Ministri i Punëve të Brendshme ka deklaruar se kanë kapacitete për largimin e barrikadave të ngritura në veri, por se i kanë dhënë kohë misionit të NATO-s, KFOR, që ta bindë komunitetin lokal që t’i largojë vetë ato.

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, tha para dy ditësh se pas Krishtlindjes do të takohet me komandantin e KFOR-it, për të sqaruar se si do veprohet me barrikadat në veri të Kosovës.

Nga zyra për media e KFOR-it e kanë konfirmuar se ka pasur të shtëna armësh në vendin ku po qëndronte një patrullë e tyre, por kryetari i Listës Serbe, Goran Rakiç, në një prononcim për TV Pink në Serbi, deklaroi se informacionet nuk janë të vërteta.

“Dua të mohoj raportimin e mediave të Prishtinës se ka pasur sulm ndaj njësive të KFOR-it”, deklaroi ai, duke anashkaluar deklarimin e KFOR-it për të shtënat në rrethinë të Zubin Potokut në Veri të Kosovës.

“Informacionet tona nga terreni thonë se nuk ka pasur asnjë sulm ndaj KFOR-it. Situata është e qetë”, pohoi ai.

Ushtarët e KFOR’it në Veri të Kosovës pranë të cilëve është gjuajtur me armë janë letonezë.

Këtë ia ka kumtuar Gazetës Express, zyra për media e KFOR’it në Kosovë.

Më parë KFOR’i konfirmoi për ngjarjen që ka ndodhur të dielën.

“Në këtë moment mund të konfirmoj se para disa orësh një patrullë e KFOR-it, derisa ishte në detyrë në rrethinën e Zubin Potokut, ka dëgjuar dhe parë disa të shtëna afër tij. Nuk ka të lënduar dhe nuk ka dëme materiale. Tani po i kontrollojmë faktet, ashtu siç kemi bërë do t’ju përditësojmë”, thuhet në përgjigje.

Javë më parë ishte sulmuar edhe një patrullë e EULEX’it.

Por, ishte vetë KFOR që konfirmoi të shtënat në Veri. Në përgjigjen e kësaj trupe nuk u tha se sulmi ishte direkt ndaj tyre, por as nuk u mohua.

“Në këtë moment mund të konfirmojmë se para disa orësh një patrullë e KFOR-it derisa ishin në detyrë në rrethinë të Zubin Potokut kanë dëgjuar dhe parë disa të shtëna afër tyre”.

KFOR’i ka konfirmuar se të dielën mbrëmë një patrullë e KFOR’it derisa ishte në detyrë në Zubin Potok ka pasur gjuajtje me armë në drejtim të tyre.

Në një përgjigje për Gazetën Express, zyra e KFOR’it për media ka treguar se të lënduar nga ky rast nuk ka.

“Në këtë moment mund të konfirmoj se para disa orësh një patrullë e KFOR-it, derisa ishte në detyrë në rrethinën e Zubin Potokut, ka dëgjuar dhe parë disa të shtëna afër tij. Nuk ka të lënduar dhe nuk ka dëme materiale. Tani po i kontrollojmë faktet, ashtu siç kemi bërë do t’ju përditësojmë”, thuhet në përgjigje.

Po ashtu mediat pro-regjimit të Vuçiqit kanë propaganduar që “ka përleshje në Zubin Potok mes Policisë së Kosovës dhe serbëve lokalë”.

Rakiç në paraqitjen e tij në TV Pink, i pyetur për barrikadat e vendosura në Veri, pohoi se “njerëzit janë të vendosur të qëndrojnë në barrikada”./express