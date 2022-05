13 vite nga ndeshja Chelsea-Barcelona ku pati polemika, gjyqtari Tom Ovrebo flet për herë të parë

Sot është një ditë kur kujtohet një nga golat më të rëndësishëm në historinë e Barcelonës: ‘Iniestazo’. Sot, e premte, 6 maj, shënohet 13-vjetori i asaj ndeshjeje të famshme dhe të paharrueshme mes katalanasve kundër Chelseat në Stamford Bridge, ditën kur një gjuajtje e Iniesta nga buza e zonës dha pasimin në finalen e Ligës së Kampionëve për ta.

Ishte një lojë shumë e diskutueshme dhe me arbitrin Tom Henning Ovrebo në pamjet e anglezëve.

“Jam i sigurt se fundi i ndeshjes do të ishte më i lehtë për ne si gjyqtarë nëse ai gol nuk do të ishte shënuar. Chelsea do të kishte arritur në finale dhe tifozët e tyre do të kishin shkuar në pijetore dhe do të kishin thënë: ‘Ne duhet të kishim kishte ndoshta dy ose tre penallti në favor… por kjo nuk ka rëndësi sonte sepse arritëm në finale”, siguroi ai në një deklaratë të mbledhur nga ‘Daily Mail’.

“Të gjithë ata që e njohin futbollin dhe rregullat e lojës e dinë që duhej dhënë një penallti.

“Nuk mendoj se tifozët e Chelseat kanë të drejtë kur tregojnë katër nga pesë penallti, por mendoj se të gjithë ata që e njohin futbollin dhe rregullat e lojës e dinë që një penallti duhet të ishte dhënë”, vazhdon ai, duke iu referuar njërit prej tyre.

“Kjo ndodhte, sidomos para VAR-it. Ndonjëherë humbisni një penallti, ndonjëherë humbisni një karton të kuq ose një vendim vendimtar. Dhe mendoj se të gjithë ata që dinë për futbollin e dinë se duhet të kishte një penallti,” përsëriti arbitri.

“Ata mund të spekulojnë vetë se cila duhet të ishte penalltia. Unë nuk do t’u jap një përgjigje të saktë”, përfundon arbitri në ‘Daily Mail’./ h.ll/albeu.com