13 nëntori mbërriti! Hëna e Re në shenjën e Akrepit do të ndikojë te këto shenja të zodiakut

Hëna e “Kastorit” e datës 13 nëntor ka arritur në Akrep dhe sigurisht do të ndikojë në jetën tuaj. Ju do të ndiqni pasionet tuaja më të thella.

Hënat e reja simbolizojnë fillime të reja. Janë një kujtesë për të pushuar, për të bërë plane dhe janë një kohë veçanërisht e fuqishme për të manifestuar.

Hëna e Re në Akrep është një nga ngjarjet energjike më të forta. Sidoqoftë, këto pesë shenja të zodiakut duhet të përgatiten për këtë periudhë pasi ndryshime dramatike i presin.

Akrepi

Gjatë periudhës së Hënës së Re, jo vetëm Dielli, por edhe Hëna dhe Marsi do të jenë në shenjën tuaj. Mund të ndieni një valë të fortë energjie. drejtojeni këtë burim drejt arritjes së qëllimeve tuaja. Përndryshe, do të hasni një rritje të nervozizmit dhe agresivitetit. Gjatë Hënës së Re, një nga planetët tuaj në pushtet, Plutoni, do të jetë në Bricjap dhe do të kalojë nëpër shtëpinë tuaj të dytë. Mos kini frikë nga një dëshirë e fortë për të rivendosur rendin në emocionet tuaja. Tema kryesore e kësaj Hëne të Re jeni ju dhe marrëdhënia juaj me veten, emocionet dhe vetëvlerësimin tuaj.

Luani

Tema kryesore e Hënës së Re në Akrep për Luanin janë familja dhe shtëpia. Gjatë kësaj periudhe ju pret kalimi i Diellit, Hënës dhe Marsit në Akrep përmes shtëpisë së katërt. Mendoni se çfarë do të dëshironit në marrëdhënien me prindërit tuaj. Mund të zbuloni fakte të reja që do t’ju ndihmojnë në të ardhmen. Marsi në Shigjetar do të kalojë nga shtëpia juaj e 5-të, e lidhur me fëmijët, kreativitetin dhe procesin krijues. Nëse keni kohë që mendoni të zgjeroni familjen tuaj, atëherë periudha e Hënës së Re është koha ideale për të. Përndryshe, ia vlen ta kanalizoni këtë energji në aktivitet krijues.

Dashi

Ka ardhur koha të përballeni me përvojat dhe frikën tuaj të pavetëdijshme: Hëna e re do t’ju gjejë në shtëpinë e 8-të. Gjatë së njëjtës periudhë, asteroidi Chiron, përgjegjës për shërimin e traumave mendore, do të jetë në shenjën tuaj të zodiakut. Depresioni dhe mungesa e iniciativës mund t’ju vizitojnë këtë Hënë të Re. Mos u largoni nga këto ndjenja dhe emocione të dhimbshme përndryshe, ky cikël do të përsëritet derisa të merrni mësimet tuaja.

Peshqit

Hëna e Re në Akrep do t’ju gjejë në shtëpinë e 9-të, e lidhur me rritjen shpirtërore, udhëtimet dhe çështjet fetare. Në të njëjtën kohë, Neptuni, planeti juaj sundues dhe Saturni do të jenë te Peshqit. Hëna e re e ardhshme për ju shoqërohet me kërkimin e idealeve të reja, përpjekjet për të kuptuar çështjet. Çdo gjë që do t’ju ndihmojë t’i kushtoni më pak vëmendje gjërave materiale. Saturni në shenjën tuaj të zodiakut balancon energjitë shpirtërore dhe materiale. Falë kësaj, rritja juaj shpirtërore nuk do të kthehet në një shmangie të realitetit.

Demi

Është koha për të menduar për familjen. Kjo është pikërisht tema që do t’ju ndjekë gjatë Hënës së Re. Do të ketë ngjarje që do të ndryshojnë rrënjësisht qëndrimin tuaj ndaj martesës apo fëmijëve. Venera, planeti juaj sundues, do të kalojë nëpër shtëpinë e shëndetit, kushtojini vëmendje gjendjes suaj. Afërdita në Peshore do t’ju kërkojë të gjeni një ekuilibër midis punës e pushimit, prandaj kushtojini kohë vetes dhe nevojave tuaja.