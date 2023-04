110 mln euro për Becchettin, reagon Rama: Lajm në prag fushate, nuk i ka marrë asnjëherë paratë

Kryeministri i vendit, Edi Rama ka reaguar pas vendimit të Arbitrazhit për të dëmshpërblyer me 110 milionë euro biznesmenin Becchetti pas mbylljes së Agon Channel. Në një postim në Tëitter, Rama shkruan se “para çdo fushate del që Beketi i dënuar me 16 vjet burg për mashtrim i mori Shqipërisë 100mln€”, dhe sipas tij është një lajm i prodhuar nga kundërshtarët e tij.

Rama: Para çdo fushate del që Beketi i dënuar me 16 vjet burg për mashtrim i mori Shqipërisë 100mln€! Pastaj shokët e tij këtu humbin zgjedhjet dhe kur vjen fushata tjetër del që s’i ka marrë atëherë po i mori tani! Prapë kështu do ndodhë me shokët e mashtros! Deri fushatën tjetër!