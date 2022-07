100 vjet marrëdhënie me SHBA, Rama: Enver Hoxha, njeriu që ka punuar më shumë se të tërë për këtë ditë

Gjatë fjalës së tij në takimin e zhvilluar në kuadër të 100-vjetorit të marrëdhënieve Shqipëri-SHBA, kryeministri Edi Rama tha se kontributin më të madh për të qenë këtu ku jeni sot e ka ish-diktatori Enver Hoxha.

“Ishte dita e pavarësisë kur i thashë presidentit ëillson ta shpëtonte këtë racë heroike të pashpresë dhe t’i kthejë atyre lirinë. Përgjigjia e tij ishte; Unë do kem një zë në samitin e Paqes dhe atë do ta përdor në favor të Shqipërisë. Shumë faleminderit ambasadores dhe presidentit Biden.

Ajo çfarë lexova, ishin prej kujtimeve të Fan Nolit i cili mori nga presidenti Ëillson premtimin se do e mbronte Shqipërinë në konferencën e paqes. Ai është edhe momenti kur mori jetë kjo marrëdhënie kaq speciale. Nuk besoj se ndodh në një vend tjetër ku të gjithë të mblidhen me ambasadoren dhe të kremtojnë ditën kur kanë vendosur marrëdhëniet diplomatike. Por kjo nuk e bën qesharake këtë që ndodh këtu në vendin tonë sepse ndryshe nga vendet e tjera, në këtë marrëdhënie ka hyrë në mes një histori e pangjashme me asgjë tjetër që ka përcaktuar këtë nivel. Ne sot jemi këtu për 100 vjetorin sepse pikërisht si sot 100 vite më parë, në ministrinë e jashtme mbërriti dokumenti zyrtar që njoftonte qeverinë shqiptare se SHBA e njihnin shtetin tonë. Por në fakt nuk është një 100 vjetor që vjen pas një miqësie të lumtur, por pas një historie që është përcaktuese në këtë marrëdhënie sot, historia e ndarjes me dhunë të shqiptarëve nga bota dhe shkëputja e marrëdhënieve me SHBA-në. Në njëfarë mënyrë, Enver Hoxha është njeriu që ka punuar më shumë se të tërë për këtë ditë, për dashurinë e shqiptarëve drejt SHBA-së. Ka punuar më shumë se gjysmë shekulli për t’i kthyer shqiptarët në dashnorët më të epur të SHBA-së. Të gjitha ato që bëri për t’i larguar nga SHBA u përkhtyen në kalimin e shqiptarëve në ekstremin tjetër”, tha Rama.