10 vendet e BE-së me mbulimin më të mirë të internetit me shpejtësi të lartë

Zyra statistikore e Bashkimit Evropian, Eurostat, ka publikuar të dhënat për mbulimin e internetit me shpejtësi të lartë në Kontinentin e Vjetër.

Ndër të tjera janë publikuar të dhënat për dhjetë vendet me mbulimin më të mirë.

Renditja e dhjetë vendeve me mbulimin më të mirë të internetit është si më poshtë:

Maltë , ku të gjitha familjet kanë internet me shpejtësi të lartë;

Luksemburgu , ku 96 përqind e familjeve kanë internet me shpejtësi të lartë;

Danimarka , ku 95 përqind e familjeve kanë internet me shpejtësi të lartë;

Spanja , ku 94 përqind e familjeve kanë internet me shpejtësi të lartë;

Letonia , ku 91 përqind e familjeve kanë internet me shpejtësi të lartë;

Holanda , ku gjithashtu 91 për qind e familjeve kanë internet me shpejtësi të lartë;

Portugalia , ku gjithashtu 91 për qind e familjeve kanë internet me shpejtësi të lartë;

Irlanda , ku 89 përqind e familjeve kanë internet me shpejtësi të lartë;

Islanda , ku gjithashtu 89 përqind e familjeve kanë internet me shpejtësi të lartë;

Rumania , ku 87 për qind e familjeve kanë internet me shpejtësi të lartë.

Gjatë vitit të kaluar, 70 për qind e familjeve në BE kishin mbulim me internet me shpejtësi të lartë. Kjo është një rritje e konsiderueshme nga viti 2013, kur ishte vetëm 16 për qind. Synimi i Unionit është që deri në vitin 2030, të gjitha familjet të kenë internet me shpejtësi të lartë dhe mbulim të rrjetit 5G.