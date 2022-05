10 receta me luleshtrydhe që nuk duhet t’i humbni

Luleshtrydhet janë një nga frutat që pëlqejnë më shumë fëmijët dhe të rriturit, dhe kjo është se luleshtrydhet pranojnë një mori recetash të ndryshme për të përgatitur këtë pranverë. Shtë një frut që ka më shumë vitaminë C sesa shumë prej frutave agrume.

Ka një aromë të fuqishme dhe ato janë më të lehtat, pasi 85% e përbërjes së tyre është ujë, kështu që na jep shumë pak kalori, vetëm 37 në 100 gram, të cilat mbulojnë sasinë e rekomanduar ditore të Vitaminës C.

Falë fuqisë së tij antioksiduese, ai forcon sistemin tonë imunitar, pasi acidet e tij organike kanë efekte dezinfektuese dhe anti-inflamatore.

Për të gjitha këto përfitime të mëdha dhe për shumë më tepër, sot postimi ynë u kushtohet luleshtrydheve. Ne do të mësojmë se si të bëjmë 10 receta shumë të thjeshta me to.

Eshtë një ëmbëlsirë spektakolare, të cilën me siguri do ta pëlqeni. Shtë një milfevil me luleshtrydhe që mund ta keni gati për vetëm 40 minuta.

Ju do të duhet vetëm: 1 pastë pudre, 250 ml krem ​​të lëngshëm fshikullues, 100 g djathë krem, luleshtrydhe dhe sheqer krem. Për të parë pjesën tjetër të recetës, klikoni në faqen tonë recetë me milfuile luleshtrydhe.

Kupë luleshtrydhe me krem ​​dhe tortë sfungjeri

Shtë një ëmbëlsirë për ata që kanë një dhëmb të ëmbël. Drejtohuni me këtë filxhan të shijshëm të tortës me luleshtrydhe. Për ta përgatitur do t’ju duhen: 500 g luleshtrydhe, 1/2 litër krem ​​të lëngshëm, 200 g sheqer dhe receta jonë e tortës me sfungjer. Për të parë se si ta përgatisni atë hap pas hapi, mos harroni recetën tonë për të gotë luleshtrydhe me krem ​​dhe tortë sfungjeri.

Kupë kos me luleshtrydhe

Do t’i kënaqë të vegjlit dhe është një ëmbëlsirë shumë e freskët. Do t’ju ​​duhen vetëm: një kos natyral, pak reçel luleshtrydhe dhe disa luleshtrydhe për t’u dekoruar.

Përgatitni një gotë dhe vendosni kosin natyral në bazë, sipër tij, një shtresë të vogël reçeli luleshtrydheje dhe sipër saj, dekorojeni me disa luleshtrydhe. E lehtë dhe e shijshme!

Lëng luleshtrydhe dhe karrote

Një pije shumë freskuese dhe e ëmbël, e cila është gjithashtu plot vitamina dhe antioksidantë. Përzieni 2 karota dhe 6 luleshtrydhe me pak akull të grimcuar, dhe do të keni një lëng të shijshëm. Nëse preferoni, mund të shtoni pak sheqer kafe, edhe pse pa të është gjithashtu i shijshëm. Dekoroni me disa gjethe mente.

Sallatë spinaqi me luleshtrydhe

Në këtë periudhë të vitit, sallatat janë më tërheqëse se kurrë, kështu që ne kemi përgatitur një nga më të freskëtat dhe më të shijshmet. Përgatitni në një tas disa gjethe spinaqi, disa domate qershi, disa kubikë dolli, disa shirita molle dhe disa luleshtrydhe. Vishuni me pak vaj ulliri, kripë, piper dhe uthull balsamike. Wonderfulshtë e mrekullueshme.

Luleshtrydhe Salmorejo

Ne përfitojmë nga aroma spektakolare e luleshtrydheve për t’u përgatitur receta jone luleshtrydhe salmorejo në të cilën do t’ju duhen vetëm: 5 domate të pjekura, 500 gr. luleshtrydhe, 1 thelpinj hudhër, vaj ulliri ekstra i virgjër, 8 feta bukë nga një ditë më parë, uthull vere të bardhë dhe pak kripë dhe piper. Të lëpish gishtat!

Gazpacho luleshtrydhe

Eshtë një pije më freskuese, perfekte për ditët më të nxehta, e cila me prekjen e ëmbël të luleshtrydheve e bën atë një përzierje spektakolare. Ju do të duhet: 1 kastravec i vogël, 350g luleshtrydhe, 1 qepë e ëmbël, 1 piper i kuq i vogël, 1 lugë çaji copa buke, 2 lugë vaj ulliri, 1 lugë uthull molle, kripë, 1 majë arrëmyshk dhe 1 gotë e ftohtë ujë Ju mund të gjeni recetën tonë të plotë këtu.

Reçel luleshtrydhe dhe çokollate

Isshtë një reçel i përsosur për mëngjes. Nëse ju pëlqen përzierja midis luleshtrydheve dhe çokollatës, nuk mund ta humbisni. Thjesht në një dolli bukë është një luks i vërtetë. Dhe nëse shtoni pak djathë të shpërndarë në këtë dolli, do të jetë thjesht spektakolar. Mund ta ruani nën vakum pa probleme dhe do t’ju zgjasë me muaj. Për ta përgatitur, do t’ju duhen dy kanaçe prej 250 secila: 1 kg luleshtrydhe, 500 g sheqer, lëngu i dy limonëve dhe 4 lugë pluhur kakao të pa ëmbëlsuar. Ju mund të shihni recetën tonë për reçel luleshtrydhe dhe çokollate.

Smoothie me Kos Strawberry Grek

Një ëmbëlsirë e thjeshtë ushqyese dhe super e ëmbël që do të kënaqë të rinjtë dhe të moshuarit. Do t’ju ​​duhen: 4 lugë qumësht, 2 kos grekë të ëmbël, 8 luleshtrydhe dhe disa manaferra për t’u dekoruar. Këtu mund të shijoni tonat recetë për gojëmjaltë greke me kos. Shijoni gojëmjaltën tuaj!

Luleshtrydhe të zhytura me çokollatë

E thjeshtë, e shijshme dhe shumë shumë e ëmbël. Lani luleshtrydhet dhe i rrokullisni në çokollatë të shkrirë. Një ëmbëlsirë shumë çokollatë.

Shijoni recetat!/albeu.com