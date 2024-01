Vuçiç i mërzitur nga deklarata e Cameronit

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq tha të mërkurën se është i zhgënjyer nga deklarata e ministrit të Jashtëm britanik, David Cameron, i cili e quajti Serbinë një “prokurë të Rusisë”.

Gjatë vizitës në Shtëpinë Ruse në Beograd, Vuçiq tha se Serbia është një vend i pavarur dhe se nuk është prokurë as i Rusisë, as i Amerikës, as i Britanisë, as i Gjermanisë apo dikujt tjetër.

Ai tha se “shumëkujt i pengon që Serbia e ka politikën e saj”, por sipas tij shteti serb “do të vazhdojë të udhëheq një politikë të pavarur si në çështjen e Federatës Ruse ashtu edhe në çështjen e të tjerëve”.

David Cameron, gjatë paraqitjes së tij në Komisionin për Punë të Jashtme të Parlamentit Britanik më 9 janar, deklaroi se vendet perëndimore duhet të shprehin pakënaqësi më të madhe për sjelljen e Qeverisë së Serbisë pas aktit të agresionit ndaj Kosovës në shtator në Banjskë.

Ai po ashtu tha se tani është koha për të ndryshuar qëndrimi i Perëndimit ndaj Kosovës dhe Ballkanit Perëndimor, pasi Rusia synon të destabilizojë rajonin e Ballkanit Perëndimor.