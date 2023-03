Vuçiç tregon arsyen pse nuk firmosi marrëveshjen me Kurtin

Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, ka thënë se nuk e ka nënshkruar aneksin për zbatimin e Marrëveshjes për normalizim të marrëdhënieve me Kosovën, “sepse Serbia është shtet i njohur ndërkombëtarisht, ndërsa Kosova nuk është” prandaj, sipas tij, nuk mund të arrihet një marrëveshje juridike ndërkombëtare.

Ai ka folur para popullit më 19 mars, duke diskutuar për takimin që ka zhvilluar në Ohër me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, një ditë më parë, nën ndërmjetësim të negociatorëve evropianë.

We came to Ohër/Ohrid with good intentions and demonstrated good faith throughout yesterday’s meetings. I thank EU HR/VP @JosepBorrellF, EUSR @MiroslavLajcak, and DAS Escobar for their unyielding commitment, as well as North Macedonia for their warm hospitality.

— Albin Kurti (@albinkurti) March 19, 2023