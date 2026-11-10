Vjosa Osmani nderohet me çmimin “Global Diplomacy Award

Vjosa Osmani nderohet me çmimin “Global Diplomacy Award

Ish-presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, i është dhënë çmimi “Global Diplomacy Award” në një ceremoni në Turqi. Me ftesë të organizatës “Global Journalism Council”, aty u mblodhën mbi 350 pjesëmarrës nga 32 shtete të botës.

Pas marrjes së çmimit, Osmani shprehu mirënjohjen e saj. Ajo tha se diplomacia e mirëfilltë krijon ura mes njerëzve dhe mban gjithnjë anën e drejtësisë.

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Osmani shkroi se, ashtu si çdo çmim tjetër, edhe këtë ia kushton popullit të përvuajtur të Kosovës, i cili sakrifikoi gjithçka, deri edhe fëmijët në djep, që sot të gëzohet liria. Ajo ia dedikoi gjithashtu Atit themeltar të Republikës, Presidentit Ibrahim Rugova, nga i cili, siç u shpreh, mësuan rëndësinë e aleancave, të ndërtimit të urave dhe të kultivimit të miqësive.

Sipas Osmanit, çmimi shërben edhe si homazh për gazetarët që gjatë luftës në Kosovë patën guximin të tregonin të vërtetën dhe ndihmuan kështu në shpëtimin e jetëve të panumërta. Ajo shkroi se gazetaria e guximshme nuk mjaftohet me dëshmimin e historisë: ajo mbron edhe jetën dhe njerëzimin.


Shtuar 10.11.2026 09:56

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