Vizita e Listës Studentore të Serbisë në Kosovë diskutohet në Komisionin për Siguri

Vizita e përfaqësuesve të Listës Studentore të Serbisë në Kosovë u bë temë diskutimi në mbledhjen e Komisionit parlamentar për Çështje të Sigurisë dhe Mbrojtjes.
Nënkryetari i komisionit, Fadil Hadërgjonaj, tha se vizita ishte caktuar një ditë më parë dhe ngriti shqetësime edhe për mesazhet e përcjella gjatë saj. Sipas tij, komisioni nuk ka marrë njoftim zyrtar nga institucionet përkatëse nëse për vizitën ishte dhënë leje.
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Hadërgjonaj kërkoi të sqarohet nëse leja ishte marrë nga ministria përkatëse, çfarë procedurash ishin ndjekur dhe cilët mekanizma janë përgjegjës për monitorimin e kontrollin e vizitave të këtij lloji. Ai ngriti gjithashtu pyetjen për pavarësinë dhe mekanizmat e tyre të mbikëqyrjes.
Kryetari i komisionit, Mefail Bajqinovci, u shpreh se pret një reagim ose informacion për vizitën nga ministri i Punëve të Brendshme apo ministri i Punëve të Jashtme. Ai tha se përfaqësuesit e Listës Studentore nuk përfaqësojnë politikën zyrtare për sa kohë nuk kanë ardhur në pushtet.
Në të njëjtën mbledhje u trajtua edhe përzgjedhja e komisionerit të ri të Agjencisë për Informim dhe Privatësi (AIP). Gjatë diskutimit u bë e ditur se mandati i komisioneres së deritanishme përfundoi më 18 qershor 2026.
Komisioni ka shpallur konkursin për këtë pozitë. Në mbledhjen e sotme, Bajqinovci njoftoi se grupi punues do të nisë përgatitjen e konkursit, përfshirë hartimin e kritereve për kandidatët.
Përzgjedhja do të ndjekë procedurat parlamentare dhe në Kuvendin e Kosovës janë paraparë aktivitete në kuadër të këtij procesi. Grupi punues pritet të përcaktojë kriteret dhe hollësitë e konkursit, ndërsa afatet dhe procedurat e aplikimit pritet të bëhen publike përmes njoftimeve zyrtare të Kuvendit.
AIP është institucion i pavarur që mbikëqyr zbatimin e legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale dhe të së drejtës për qasje në dokumente publike në Kosovë.