VIDEO / Gazetarja Amanpour publikoi një video nga lufta e Kosovës

Gazetarja amerikane Christiane Amanpour ka publikuar një video nga arkivat e saj, luftën e Kosovës të vitit 1999 dhe përvojën e marinsave amerikanë që shërbenin në Kosovë si mision paqeruajtës, pas ndërhyrjes së NATO-s.

“Nga arkivi im këtë javë – çfarë gjetën marinsat amerikanë kur udhëhoqën një forcë paqeruajtëse në Kosovë për të ndaluar spastrimin etnik”, shkroi ajo në platformën ‘X’

From my archive this week – what US Marines found when they led a peacekeeping force into Kosovo to stop ethnic cleansing.#TheAmanpourHour airs 11aET Saturdays on @CNN. pic.twitter.com/weeoAD1eZw

— Christiane Amanpour (@amanpour) January 13, 2024