Van Damme do të vizitojë për herë të parë Kosovën

Kosovë duket se lidhet me angazhimet e tij dhe jashtë politikës e mundësuar nga një kompani zvicerane orash.

Kryetari i komunës së Drenasit nuk e ka fshehur entuziazmin për këtë lajm. Në instagram ai shkruan:

“Miku i Kosovës, artisti i mirënjohur Jean-Claude Van Damme, po vije në Kosovë. Ai shumë herë e deklaroi se ka shumë miq shqiptarë, artistë e sportistë, madje bëri shumë herë edhe shqiponjën si shenjë respekti për ne.

Miku im Kushtrim Musliu ka miqësi me artistin e madh Van Damme, i cili vije në Kosovë, për të promovuar markën e orëve. Besoj se do t’i pëlqej Kosova, pasi me dekada është në shoqëri të vazhdueshme me shqiptarët në botën e filmit dhe jetën e përditshme”.

Ndër filmat më të njohur të Van Damme renditen The Expendables, Dubble Impact, Lionheart, Kickboxer etj.