Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë njoftoi se tre zyrtare nga Kosova kanë përfunduar me sukses Akademinë Kombëtare të FBI-së.
Sipas një postimi në Facebook, Kosova vlerësohet si një aleate e fuqishme e SHBA-së në këtë sektor dhe renditet e para në botë për numrin e zyrtarëve që kanë kryer këtë akademi.
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“Ndihemi krenarë që kremtojmë arritjen e tre zyrtarëve nga Kosova, të cilët sapo u diplomuan në Akademinë Kombëtare të FBI-së!”
“Kosova përfaqëson një partnere të rëndësishme të SHBA-së në zbatimin e ligjit dhe mban rekordin global për numrin më të lartë të të diplomuarve në këtë akademi jashtë territorit amerikan.”
“Jemi të entuziazmuar për vijimin e bashkëpunimit në luftën kundër krimit të organizuar ndërkombëtar,” theksohet në deklaratë.