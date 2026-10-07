Tasholli paralajmëron BE-në: Përgjigjja e kosovarëve dhe mërgatës vjen më 10 tetor në Bruksel

Ismail Tasholli, përfaqësues i organizatës “Liria ka emër”, e cila organizon protestat e diasporës, ka reaguar ndaj Bashkimit Evropian duke paralajmëruar se përgjigjja do të jepet më 10 tetor në Bruksel.
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Ai bëri të ditur se reagimi nuk do të mungojë as ndaj Zyrës së BE-së në Kosovë, ndërsa theksoi se protestat e organizuara nga “Liria ka emër” do të vijojnë.
“Më 10 tetor në Bruksel, BE-ja do ta marrë përgjigjen e kosovarëve dhe të mërgatës shqiptare.
As Zyra e BE-së në Kosovë nuk do të mbetet pa përgjigje. Protestat e ‘Liria ka emër’ nuk ndalen! #LiriaKaEmër”, ka shkruar Tasholli.