Tasholli paralajmëron BE-në: Përgjigjja e kosovarëve dhe mërgatës vjen më 10 tetor në Bruksel

Tasholli paralajmëron BE-në: Përgjigjja e kosovarëve dhe mërgatës vjen më 10 tetor në Bruksel

Ismail Tasholli, përfaqësues i organizatës “Liria ka emër”, e cila organizon protestat e diasporës, ka reaguar ndaj Bashkimit Evropian duke paralajmëruar se përgjigjja do të jepet më 10 tetor në Bruksel.

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Ai bëri të ditur se reagimi nuk do të mungojë as ndaj Zyrës së BE-së në Kosovë, ndërsa theksoi se protestat e organizuara nga “Liria ka emër” do të vijojnë.

“Më 10 tetor në Bruksel, BE-ja do ta marrë përgjigjen e kosovarëve dhe të mërgatës shqiptare.

As Zyra e BE-së në Kosovë nuk do të mbetet pa përgjigje. Protestat e ‘Liria ka emër’ nuk ndalen! #LiriaKaEmër”, ka shkruar Tasholli.


Shtuar 7.10.2026 16:14

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