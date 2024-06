Takimi i radhës për dialogun Kosovë-Serbi më 2 korrik, Petkoviç: Nuk pres asgjë

Drejtori i të ashtuquajturës Zyra për Kosovën në Qeverinë e Serbisë, Petar Petkoviç ka paralajmëruar vazhdimin e dialogut Beograd-Prishtinë në nivel teknik për javën e ardhshme, duke thënë se nuk pret asgjë nga ai takim. Sipas Petkoviç ata insistojnë në formimin e Unionit të Komunave Serbe. Ai shtoi se kjo është shumë e rëndësishme për mbijetesën e serbëve në Kosovë dhe për të ardhmen e tyre.

Petkoviç theksoi se ata do të bëjnë gjithçka për të ruajtur paqen dhe stabilitetin me një qasje të tillë dhe për të ruajtur popullin serb në Kosovë.

“Si gjithmonë, ne shkojmë të përgatitur me ekspertët tanë, me të gjitha temat që janë në tryezë. Jemi të gatshëm të diskutojmë gjithçka hapur. Ne posaçërisht insistojmë në formimin e Unionit të Komunave Serbe. Kjo është shumë e rëndësishme për mbijetesën e Serbët në Kosovë për të ardhmen dhe ne do të bëjmë gjithçka për të ruajtur paqen dhe stabilitetin me një qasje të tillë dhe për të ruajtur popullin serb në Kosovë”, tha Petkoviç sot për Radio Televizionin e Serbisë (RTS).

2 korriku pritet të jetë një datë e mundshme për një takim të ri mes Bislimit dhe Petkoviç. Kjo datë u paralajmërua edhe nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti para dy ditësh.

“Do të provohet në fillim të korrikut, me shumë gjasë më 2 korrik, ndërmjet dy kryenegociatorëve që do të diskutojnë mbi sekuencimin. Por zbatimi i Marrëveshjes e ka të domosdoshme respektimin e saj”, tha Kurti pas dështimit të takimit trepalësh në kuadër të dialogut Kosovë- Serbi në Bruksel.