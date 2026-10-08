Takimi i parë i Justina Shiroka-Pulës si Presidente me Albin Kurtin

Presidentja e sapozgjedhur e Kosovës, Justina Shiroka-Pula, ka nisur bisedën me kryeministrin Albin Kurti.
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Ky është kontakti i parë mes tyre që nga zgjedhja e Shiroka-Pulës në krye të shtetit dhe takimi pritet të ketë karakter njoftues.
Sipas “Bota sot”, në fokus pritet të jenë prioritetet dhe çështjet që Presidentja do të përballet në detyrën e re, për të cilat nevojitet bashkëpunim me Qeverinë dhe Kuvendin e Kosovës.
Biseda nisi rreth orës 11:00 dhe vijon ende.
Shiroka-Pula u zgjodh Presidente e Republikës së Kosovës dhe bëri betimin në orët e para të së mërkurës, më 7 tetor.