Takimi i parë i Justina Shiroka-Pulës si Presidente me Albin Kurtin

Takimi i parë i Justina Shiroka-Pulës si Presidente me Albin Kurtin

Presidentja e sapozgjedhur e Kosovës, Justina Shiroka-Pula, ka nisur bisedën me kryeministrin Albin Kurti.

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Ky është kontakti i parë mes tyre që nga zgjedhja e Shiroka-Pulës në krye të shtetit dhe takimi pritet të ketë karakter njoftues.

Sipas “Bota sot”, në fokus pritet të jenë prioritetet dhe çështjet që Presidentja do të përballet në detyrën e re, për të cilat nevojitet bashkëpunim me Qeverinë dhe Kuvendin e Kosovës.

Biseda nisi rreth orës 11:00 dhe vijon ende.

Shiroka-Pula u zgjodh Presidente e Republikës së Kosovës dhe bëri betimin në orët e para të së mërkurës, më 7 tetor.


Shtuar 8.10.2026 12:23

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