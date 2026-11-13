Shiroka-Pula: SHBA-ja mbetet partner strategjik i pazëvendësueshëm për Kosovën

Shiroka-Pula: SHBA-ja mbetet partner strategjik i pazëvendësueshëm për Kosovën

Presidentja Justina Shiroka-Pula u takua sot me të Ngarkuarën me Punë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Anu Prattipati. Në qendër të bisedës ishin zhvillimet aktuale politike në vend.

Shiroka-Pula vlerësoi ritmin më të lartë të punës së Kuvendit dhe Qeverisë pas tejkalimit të krizës institucionale, duke vënë në dukje rëndësinë e stabilitetit institucional dhe të funksionimit të plotë të institucioneve.

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Presidentja rikonfirmoi përkushtimin e Kosovës për të çuar më tej marrëdhëniet bilaterale dhe theksoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të jenë partner strategjik i pazëvendësueshëm i saj.


Shtuar 13.11.2026 15:43

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