Ambasadori i Belgjikës në Kosovë, Arnaud Dusaucy, u prit në takim nga presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka Pula.
Gjatë bisedës, Shiroka Pula falënderoi Belgjikën për përkrahjen e pandërprerë që i ka dhënë Kosovës.
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Një ndër temat e takimit ishte edhe e ardhmja euroatlantike e vendit. Presidentja theksoi sërish se anëtarësimi në Bashkimin Evropian dhe në NATO janë qëllime strategjike të Kosovës, ndërsa vlerësoi mbështetjen e Belgjikës për integrimin evropian dhe për anëtarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare.
Marrëdhëniet e shkëlqyera politike e diplomatike u vlerësuan nga presidentja Shiroka Pula, e cila nënvizoi po ashtu rëndësinë e thellimit të bashkëpunimit ekonomik në fusha si teknologjia informative, shërbimet digjitale, energjia e ripërtëritshme, infrastruktura, bujqësia, arsimi, kultura dhe turizmi. Sipas saj, Kosova ka mundësi të mira për investime dhe ajo shprehu gatishmërinë për të nxitur kontaktet ndërmjet bizneseve të të dy vendeve.