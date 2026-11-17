Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka reaguar ndaj aktgjykimit të shpallur sot nga Dhomat e Specializuara në Hagë për Hashim Thaçin dhe të tjerët, në çështjen që lidhet me pengimin e administrimit të drejtësisë.
Në një deklaratë zyrtare, ajo rikujtoi se institucionet e Republikës së Kosovës, përfshirë Dhomat e Specializuara, kanë detyrimin të veprojnë në pajtim me Kushtetutën e vendit dhe standardet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut.
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Shiroka Pula nënvizoi se të akuzuarve duhet t’u garantohen të drejtat dhe një proces i drejtë gjyqësor. Ajo shprehu shqetësim lidhur me vendimin e sotëm.
“Aktgjykimi i sotëm i Dhomave të Specializuara ngre shqetësime sa i përket respektimit të të drejtave të palëve”, thuhet në reagimin e presidentes.
Ajo theksoi se Kosova vazhdon të jetë e përkushtuar ndaj drejtësisë, sundimit të ligjit dhe mbrojtjes së lirive e të drejtave themelore të njeriut.
Presidentja u bëri thirrje Dhomave të Specializuara të zbatojnë standardet ndërkombëtare për gjykim të drejtë, edhe në fazën e procedurave të ankimit.
Në përfundim të reagimit, Shiroka Pula përmendi kontributin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në luftën për liri e pavarësi dhe tha se sakrifica e popullit të Kosovës është pjesë e historisë, e cila nuk mund të vihet në dyshim nga proceset gjyqësore.