Serwer për mos publikimin e hetimeve për Banjskën: Ky është momenti kur më shumë rëndësi ka ajo që s’thuhet

Eksperti amerikan dhe profesori i John Hopkins University, Daniel Serwer, ka folur për sulmin e 24 shtatorit dhe për mos publikimin e rezultateve të hetimeve të paralajmëruar, shkruan Express.

Serwer ka thënë se ky është nga ato momentet kur ajo që nuk thuhet është më e rëndësishme se ajo që thuhet, duke kritikuar amerikanët dhe evropianët që s’po i publikojnë përfundimet e hetimeve për Banjskën.

“Ky është një nga ato momente në Ballkan kur ajo që nuk thuhet është më e rëndësishme se ajo që thuhet. Amerikanët dhe evropianët deri më tani nuk kanë arritur të publikojnë rezultatet e hetimeve të tyre të paralajmëruara për kryengritjen e dështuar serbe të 24 shtatorit në veri të Kosovës. Me atë rast, Serbia dërgoi një grup të armatosur mirë në pritë ndaj policisë së Kosovës, duke vrarë një oficer. Serbët gjithashtu u përpoqën të tërheqin policinë në një përleshje zjarri në një kompleks manastiri. Autorët synonin që ky incident të jepte një justifikim për ndërhyrjen ushtarake serbe. Me sa duket qëllimi ishte kapja e katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës”, ka shkruar Serwer, transmeton Express.

Serwer tutje ka thënë se s’ka kurrfarë dyshimi për atë që ka ndodhur dhe pse ka ndodhur, dhe shton se pyetja e vetme është se kush e autorizoi një sulm të tillë terrorist. Nëse ishte Aleksander Vuçiq apo jo.

Serwer ka thënë se s’ka ndonjë provë lidhur me këtë, por potencon se dihet që Vuçiq i merr të gjitha vendimet e rëndësishme në Beograd.

“Nuk ka me të vërtetë asnjë dyshim për atë që ndodhi dhe pse. Pyetja e vetme e vërtetë është se kush e autorizoi këtë komplot terrorist. Ishte ose presidenti serb Vuçiq ose jo. Nuk kam asnjë provë për këtë çështje. Por ne e dimë se Vuçiq zakonisht i merr të gjitha vendimet vërtet të rëndësishme në Beograd. Nëse ai nuk e bën këtë, ky është vetëm një reflektim pak më i mirë për sundimin e tij sesa nëse do ta bënte”, ka shtuar tutje profesori amerikan.

Tutje Serwer ka thënë se nga komploti i dështuar në Banjskë, Vuçiq iu është bashkuar forcave antidemokratike në rajon, duke takuar Dodikun, Orbanin, Lukashenkon, Aliyevin e Azerbejxhanit, dhe autokratët Putin e Xi.

Tutje profesori amerikan ka elaboruar për arsyet se pse po heshtet për këto veprime të presidentit të Serbisë, Aleksander Vucic. Këtu ka përmendur zgjedhjet që pritet të mbahen në Serbi, unitetin që kërkohet në BE për të marrë qëndrim ndaj një çështje dhe përpjekjen e Washingtonit për ta drejtuar Serbinë kah Perëndimi.

Megjithatë ai thotë se mbrojtja funksion vetëm nëse luhet loja. Profesori amerikan ka thënë se mbase një “shpatull e ftohtë” do ta bënte Vuçiqin që të punonte më shumë për të kënaqur Perëndimin.

“Por nëse Perëndimi refuzon të luajë lojën, mbrojtja dështon dhe Serbia bie në krahët e Putinit dhe Xi. Kjo nuk është një humbje e madhe për Perëndimin, i cili nuk ka fituar shumë për të gjitha të mirat që i ka rënë Beogradit. Megjithatë, le të supozojmë se Vuçiç është sinqerisht i përkushtuar ndaj mbrojtjes. Një shpatull e ftohtë më pas do ta bënte atë të bënte pak më shumë për të kënaqur Perëndimin. A nuk do të ishte mirë?”, ka thënë Serwer./GazetaExpress/