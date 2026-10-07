Schuebel dhe Rizvanolli shqyrtojnë mbështetjen e BE-së për tranzicionin drejt energjisë së pastër

Ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Dirk Schuebel, zhvilloi një takim me ministren e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, ku në fokus ishte bashkëpunimi mes palëve dhe projektet e përbashkëta.
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Sipas Zyrës së BE-së, gjatë bisedës u diskutua edhe mbështetja që Kosova po merr për kalimin drejt energjisë së pastër. Kjo ndihmë realizohet përmes projekteve të financuara nga IPA, si dhe reformave të lidhura me Planin e Rritjes dhe mbështetjen financiare përkatëse.
Schuebel bëri të ditur se palët trajtuan gjithashtu zbatimin e suksesshëm të Pakos së BE-së për Mbështetje Energjetike, nga e cila kanë përfituar më shumë se 200,000 familje dhe 154 biznese.
Ai theksoi se Bashkimi Evropian vijon të jetë partneri më i besueshëm i Kosovës dhe ofruesi më i madh i ndihmës financiare, thuhet në njoftimin e Zyrës së BE-së.