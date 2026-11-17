Naser Rugova, përfaqësues i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), ka bërë të ditur se në garën për kryetar të partisë mund të përfshihen edhe figura të tjera, përtej kandidatëve që e kanë shpallur deri tani publikisht ambicien e tyre.
Duke folur në emisionin “Info Nata” në Tëvë1, Rugova përmendi Hykmete Bajramin, Përparim Ramën dhe Arben Gashin si emrat që deri më tani kanë konfirmuar kandidimin për udhëheqjen e LDK-së.
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Sipas tij, pritet që garës t’i bashkohen edhe kandidatë të rinj, të lidhur me traditën politike rugoviane dhe me një qasje që synon bashkimin e partisë dhe anëtarësisë së saj.
Rugova u pyet edhe për mundësinë e kandidimit të Vjosa Osmanit, por deklaroi se nuk ka dijeni mbi qëndrimin e saj, pasi prej kohësh nuk ka pasur takim me të.
“Një gjë mund ta them me siguri: do të ketë kandidatura të tjera, shumë të forta dhe me kredibilitet, që burojnë nga filozofia politike e LDK-së dhe nga fryma rugoviane. Bëhet fjalë për persona që kanë dhënë kontributin e tyre, e duan LDK-në dhe ofrojnë një qasje bashkuese, si dhe një vizion për hartimin e një platforme të re politike, ndoshta edhe të një programi të ri qeverisës, i cili do të bashkonte strukturat dhe anëtarësinë”, është shprehur Rugova.
Ai vlerësoi se procesi i zgjedhjeve të brendshme në LDK do të shoqërohet nga një përballje e fortë dhe serioze për postin e kryetarit të partisë.