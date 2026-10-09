Reagim i ashpër i Ragmi Mustafit ndaj retorikës së Vuçiqit për Shaip Kamberin dhe shqiptarët

Reagim i ashpër i Ragmi Mustafit ndaj retorikës së Vuçiqit për Shaip Kamberin dhe shqiptarët

Ragmi Mustafi, kryetar i Partisë për Veprim Demokratik (PVD), ka reaguar ashpër pas deklaratave të presidentit serb, Aleksandar Vuçiq, të bëra në televizionin Informer, ku u përplas verbalisht me deputetin shqiptar Shaip Kamberi dhe me përpjekjet për bashkim politik të shqiptarëve.

Sipas Mustafit, Vuçiq e paraqet bashkimin politik të shqiptarëve si veprimtari të “armiqve të Serbisë”, ndërsa Kamberin e përshkruan si “më të keqin dhe më të ligun ndër ta”.

Të lidhura

None found

Në postimin e tij të plotë, Mustafi shkruan:

Dëgjojeni gjuhën e Aleksandër Vuçiqit në TV Informer ndaj Shaip Kamberit dhe shqiptarëve.

Ai e trajton bashkimin politik të shqiptarëve si vepër të “armiqve të Serbisë”, siç e formulon Bujanovačke, dhe e cilëson Shaip Kamberin si “më të keqin dhe më të ligun ndër ta”.

Sipas tij, ky bashkim ka për qëllim ngritjen e çështjes së Luginës së Preshevës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Evropë. Në këtë kuadër, ai sulmon edhe kongresmenin amerikan Joe Wilson, duke e quajtur “të paguar” nga shqiptarët. Çdo bashkëpunim me përfaqësues amerikanë, evropianë dhe diplomatë e trajton si veprim kundër Serbisë. Dhe e mbyll me fjalët: “Nuk do t’ua lejoj.”

Kjo retorikë nxit urrejtje dhe krijon klimë frikësimi. Përfaqësimi demokratik dhe lobimi ndërkombëtar për të drejtat tona tentohen të paraqiten si kërcënim. Po, çështjen e Luginës së Preshevës do ta çojmë në Uashington, në Bruksel dhe kudo ku mbrohen të drejtat e njeriut. Do të kërkojmë mbështetje për barazi, përfaqësim dhe respektim të zotimeve shtetërore ndaj shqiptarëve. Bashkëpunimi me partnerët amerikanë dhe evropianë është pjesë e këtij angazhimi demokratik.

Z. Vuçiq, shqiptarët kanë të drejtë të bashkohen, të kenë përfaqësim dhe të flasin për padrejtësitë që përjetojnë. Për këtë nuk kanë nevojë për lejen tënde.

Jam krah Shaip Kamberit dhe “Koalicionit Shqiptar”, si dhe të drejtës sonë për përfaqësim publik të lirë dhe dinjitoz. Barazia nuk është armiqësi.


Shtuar 9.10.2026 10:14

Tags: , , ,
Zulfaj i kërkon Budapestit përkrahje për kandidaturën e Kosovës në BE

Zulfaj i kërkon Budapestit përkrahje për kandidaturën e Kosovës në BE
Maqedonci: Kosova dhe Gjermania thellojnë partneritetin strategjik në siguri dhe mbrojtje

Maqedonci: Kosova dhe Gjermania thellojnë partneritetin strategjik në siguri dhe mbrojtje
Në gjyqin për spiunazh, Prokuroria rendit provat ndaj Bedri Shabanit dhe Muharrem Qerimit

Në gjyqin për spiunazh, Prokuroria rendit provat ndaj Bedri Shabanit dhe Muharrem Qerimit
Rinis gjykimi ndaj Bedri Shabanit dhe Muharrem Qerimit, prokuroria: Provat do të dëshmojnë bashkëpunimin me BIA-n

Rinis gjykimi ndaj Bedri Shabanit dhe Muharrem Qerimit, prokuroria: Provat do të dëshmojnë bashkëpunimin me BIA-n
Qerimi dhe Shabani mohojnë akuzat për spiunazh dhe lidhje me BIA-n serbe

Qerimi dhe Shabani mohojnë akuzat për spiunazh dhe lidhje me BIA-n serbe
Kurti njofton hapjen e tetë poliklinikave të reja stomatologjike në Kosovë

Kurti njofton hapjen e tetë poliklinikave të reja stomatologjike në Kosovë
Enver Dugolli në mbledhjen e KKSB-së në Rahovec, në fokus siguria dhe bashkëpunimi institucional

Enver Dugolli në mbledhjen e KKSB-së në Rahovec, në fokus siguria dhe bashkëpunimi institucional
Kosova dhe Franca angazhohen për projekte të reja infrastrukturore

Kosova dhe Franca angazhohen për projekte të reja infrastrukturore