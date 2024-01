Rashiq: Qeveria do të marrë vendim shpejt për t’i njohur targat e Serbisë

Ministri për Komunitete dhe Kthim në Qeverinë e Kosovës, Nenad Rashiq, është i gatshëm të marrë pjesë në shkrimin e statutit për Asociacionin e Komunave më Shumicë Serbe, por vetëm nëse është e nevojshme.

Në një intervistë për Zërin e Amerikës, ai deklaroi se “është mosmirënjohëse të marrësh përgjegjësi” dhe të përfshihesh në procese në të cilat ai personalisht nuk ka marrë pjesë në dhjetë vitet e fundit – që janë rezultat i bisedimeve të Brukselit.

Ideja që Nenad Rashiq të marrë pjesë edhe në shkrimin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, në fund të vitit të kaluar ishte hedhur nga kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, i cili deklaroi se mund të shkruaj një draft modern evropian të statutit në vitin tjeter. Këtë Kurti e tha duke i reaguar Emisarit Lajçak i cili tha për Gazetën Express se propozimi evropian për draft statutin e Asociacionit është cështje e brendshme e Kosovës.

“Nëse dikush do të më pyeste, ndoshta do të thosha – do të doja të mos isha aty, por si ministër, si person përgjegjës, ndoshta duhet të marrësh përgjegjësi dhe nëse ndodh në kuptimin praktik, duhet me të vërtetë të punohet vërtet, para së gjithash do të më duhej të kisha një numër ekspertësh të caktuar, për të mos përmendur ekspertë të cilët do të ishin nga fusha të ndryshme, juridike, ekonomie, administrate, në mënyrë që të mund të harmonizonim projekt-statutin tonë të mundshëm me legjislacionin dhe Kushtetutën e Kosovës. Do të duhej kohë për këtë, në atë rast, por sigurisht nëse do të më duhej, do të merrja një përgjegjësi të tillë”, tha Rashiq për Zërin e Amerikës.

Ai tha se pret që gjatë këtij viti të formohet Asociacioni i Komunave Serbe në përputhje me ligjet dhe Kushtetutën e Kosovës.

“Unë sinqerisht besoj se do të miratohet këtë vit, por kur njëra nga palët tenton të humbasë momente për të blerë kohë (Beogradi), ndoshta i krijon hapësirë palës tjetër (Prishtinës) që të gjejë justifikime se diçka nuk bën të ndodhë tani, por duhet të ndodhë më vonë. Thënë shkurt këtu në Ballkan ka gjithmonë disa zgjedhje, kështu që lehtësuesit nga Bashkimi Evropian janë shpesh, do ta quaj kështu, shumë të ngurtë për të kuptuar konceptin e urgjencës së adoptimit, më tepër ata merren më shumë me disa procese më të gjata të cilat , sipas mendimit të tyre, janë përfundimisht të pashmangshme. Në çdo rast nuk jam plotësisht dakord, por ne jemi ata që në fund duhet të zbatojmë vendimet që merren”, tha ai.

Ministri Rashiq tha se Qeveria e Kosovës së shpejti do të marrë vendim për lirinë e lëvizjes së automjeteve me targa të Serbisë, që i referohet faktit se nuk do të nevojiten etiketa për të mbuluar simbolet shtetërore.

“Nuk kam dyshim se ka gatishmëri për të. Nuk shoh arsye për mohim të një vendimi të tillë, vetëm se ndoshta duhet të presim disa ditë dhe do të jetë në rregull për mendimin tim”, siguroi ministri i Kosovës për Komunitete dhe Kthim.

Duke folur për kthimin e të zhvendosurve vitin e kaluar në vitin 2023, Rashiq deklaroi se nuk ishte i kënaqur me rezultatet e kthimit.

“Ne nuk arritëm të arrijmë objektivat që kishim në fillim të vitit sepse thjesht kishim vështirësitë që trashëguam, kryesisht në pjesën e kontratës së operatorit që ishte përgjegjëse për ndërtimin e shtëpive dhe rinovimet, e cila fatkeqësisht duhej të ndërpritej. sepse ishte e dëmshme dhe për këtë arsye nuk arritëm saktësisht atë që kishim planifikuar të arrinim. Rezultati është me gjysmë zemre. Sa i përket numrit të të kthyerve, ne vitin e kaluar kemi regjistruar 43, prej tyre mendoj se 32 janë serbë dhe 11 të tjerë”, thotë ai.

Megjithatë, ministri Rashiq thekson se është ende i kënaqur me numrin e qytetarëve të zhvendosur që janë të interesuar të kthehen në Kosovë.

“Theksoj se këtu është bërë një hap i madh, i cili është shumë domethënës për ne, e që nga atëherë kemi trashëguar 19 aplikantë që ishin atëherë, tani janë rreth 1130”, tha Rashiq.

Ai ka treguar se “Strategjia për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre 2023-2027”, e cila është miratuar nga Qeveria e Kosovës në seancën e fundit në fund të vitit 2023, është një dokument shumë i rëndësishëm i cili ndër të tjera, përfshin “kthimin e parë urban të të shpërngulurve, i cili duhet të realizohet në një nga rajonet e Kosovës, ndërtimi i shtëpisë së miqësisë dhe përfaqësimi proporcional i joshqiptarëve në administratën publike, pra 10 për qind, siç parashihet me ligjet e Kosovës.