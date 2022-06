Ramush Haradinaj rizgjidhet në krye të AAK-së

Ramush Haradinaj është rizgjedhur kryetar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Lajmin e ka bërë të ditur deputetja e kësaj partie, Albana Bytyqi, përmes një shkrimi në Facebook.

Ajo shprehet se është krenare që me Haradinajn kryetar, partia po forcohet çdo ditë e më shumë.

“Kuvendi i IX Zgjedhor i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës u përmbyll sot me zgjedhjen kryetar të degës, liderin e pashoq, Ramush Haradinaj. Jemi krenarë që me kryetarin Haradinaj, Aleanca po forcohet çdo ditë e më shumë, me vizion të qartë për të ardhmen e me bashkëpunëtorë që japin gjithë potencialin e tyre në zhvillimin e vendit tone”, shkruhet në postim.