Qytetarët e Kosovës kanë të drejtë për punë sezonale në Finlandë, pa pasur nevojë të marrin viza pune

Në përputhje me rregullat që ka Finlanda, punëtorët sezonalë nga Kosova, të cilët do të punojnë në vend për maksimum 90 ditë, do të duhet të pajisen me certifikatë të punës sezonale.

Kjo certifikatë lëshohet nga Shërbimi Finlandez i Imigracionit dhe procesi i aplikimit është tërësisht online, pa pasur nevojë të caktoni një takim në ambasadë.

Për ata me angazhime për punësim në Finlandë jo më shumë se 90 ditë dhe që tashmë kanë udhëtuar në vend ose në ndonjë shtet tjetër të Shengenit pa viza, Ambasada Finlandeze në Kosovë u ka sugjeruar që të kontrollojnë se kanë ditë të mjaftueshme për certifikatën e punës sezonale.

Në rast se janë përdorur të gjitha ditët pa viza, punëtorët sezonalë, që do të qëndrojnë në Finlandë jo më shumë se 90 ditë, duhet të aplikojnë për një leje qëndrimi për punë sezonale.

Sa u përket punëtorëve sezonalë nga Kosova që synojnë të punojnë në Finlandë për tre deri në nëntë muaj, është e detyrueshme pajisja me leje qëndrimi për punë sezonale.

Aplikimi për lejen e qëndrimit për punë sezonale është edhe online. Megjithatë, aplikantët duhet të caktojnë një takim në ambasadë për t’iu nënshtruar verifikimit të identitetit.

“Nëse kohëzgjatja totale e punës tuaj sezonale në Finlandë i kalon 90 ditë, mos kërkoni një certifikatë për punë sezonale. Në vend të kësaj, aplikoni për një leje qëndrimi”, kanë thënë nga ambasada finlandeze në Kosovë.

Sa u përket mbajtësve të pasaportës së Kosovës me përvojë paraprake të punës sezonale në Finlandë gjatë vitit të kaluar, ambasada theksoi se ata janë të inkurajuar që të sigurojnë përshtatshmërinë e tyre për riaplikim.

Lejet për punë sezonale janë të kufizuara në një maksimum prej nëntë muajsh gjatë çdo periudhe 12-mujore, duke theksuar rëndësinë e planifikimit dhe të koordinimit të hershëm me punëdhënësit në Finlandë.

Ndërsa mbajtësit e pasaportave të Kosovës do të mund të punësohen sezonal në Finlandë sipas rregullave të lehtësuara tani që ata të udhëtojnë pa viza në Shengen, rasti nuk është i njëjtë për disa shtetas të tjerë të vendeve të treta.

Finlanda ka vendosur t’ua pezullojë aplikimet për mbledhësit e manave të egra nga Tajlanda, Kamboxhia dhe Myanmar.

Aplikimet për viza për mbledhësit e manave të egra nga këto vende janë pezulluar, për shkak të dyshimeve se rruga përdoret për trafikim njerëzor.