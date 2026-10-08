Qeveria kërkon autorizimin e Presidentes për marrëveshjen e kredisë me BEI-n

Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që t’i kërkojë Presidentes së Republikës autorizim për Ministrin e Financave, në mënyrë që ai të nënshkruajë Marrëveshjen e Kredisë me Bankën Evropiane për Investime (BEI).
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Vendimi u miratua gjatë një mbledhjeje elektronike të Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe i hap rrugë kërkesës për autorizimin presidencial për nënshkrimin e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Bankës Evropiane për Investime.
Sipas njoftimit të Zyrës së Kryeministrit, kredia do të përdoret për financimin e një projekti që synon përmirësimin e pajisjeve mjekësore dhe të infrastrukturës shëndetësore.
Me marrjen e autorizimit nga Presidentja, Ministri i Financave do të ketë mundësinë të vijojë procedurat për nënshkrimin e marrëveshjes së kredisë me BEI-n.