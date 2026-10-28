Publikohen pamjet e arrestimit të Albert Sylajt – video

Publikohen pamjet e arrestimit të Albert Sylajt – video

Radiotelevizioni i Kosovës ka bërë publike pamjet ekskluzive nga çasti kur është arrestuar Albert Sylaj, i dyshuar për vrasjen e rëndë të Arlinda Zekajt, ngjarje e ndodhur më 25 tetor në Vitomiricë të Pejës.

Videoja tregon ndërhyrjen e zyrtarëve policorë dhe momentin e prangosjes së të dyshuarit.

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Sylaj u gjet dhe u vu në pranga më 27 tetor, rreth orës 23:40, në Deçan. Arrestimi u realizua pas një aksioni policor, në bashkëpunim me qytetarët.

Për lokalizimin dhe kapjen e tij u angazhuan disa njësi të Policisë së Kosovës, mes tyre edhe njësiti special FIT.

Ngjarja ka shkaktuar reagime të shumta publike, ndërsa është kërkuar që institucionet të mbajnë përgjegjësi dhe rastet e dhunës të trajtohen me seriozitetin e nevojshëm.


Shtuar 28.10.2026 15:03

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