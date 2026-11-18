Profesori Daniel Serwer, i njohur si ekspert për Ballkanin Perëndimor, u prit në një takim nga presidentja Justina Shiroka-Pula.
Njoftimi i Presidencës bën të ditur se në takim u trajtuan zhvillimet e fundit në Kosovë dhe rajon, sfidat që lidhen me sigurinë dhe ecuria e proceseve politike në Ballkanin Perëndimor.
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Shiroka Pula vuri në dukje se mbështetja e pandërprerë ndërkombëtare për Kosovën është thelbësore, po ashtu edhe forcimi i bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Sipas njoftimit, të dy bashkëbiseduesit ndanë mendime edhe për të ardhmen euroatlantike të Kosovës dhe për situatën në rajon.