Policia: Protesta në Prishtinë u mbyll pas mesnate, pa incidente të rënda

Policia: Protesta në Prishtinë u mbyll pas mesnate, pa incidente të rënda

Policia e Kosovës ka raportuar mbi masat dhe angazhimin e saj gjatë protestës së zhvilluar të martën në sheshet e Prishtinës, pranë Kuvendit të Kosovës.

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Sipas njoftimit zyrtar, institucionet e sigurisë kishin marrë masat e nevojshme për ruajtjen e rendit publik, garantimin e sigurisë, mbrojtjen e pronës publike dhe private, si dhe për sigurimin e mbarëvajtjes së tubimit.

Tubimi nisi në orët e paradites dhe vijoi gjatë gjithë ditës, për t’u mbyllur pas mesnatës, pas përfundimit të seancës së Kuvendit. Gjatë kësaj seance u votua plotësim-ndryshimi i Ligjit për Dhomat e Specializuara dhe u zgjodh Presidentja e Kosovës.

Policia bëri të ditur se protesta u zhvillua kryesisht në mënyrë të qetë dhe pa incidente serioze, transmeton “Bota sot”.

“Përjashtuar hedhjen e mjeteve piroteknike dhe fishekzjarrëve nga disa protestues”, thuhet në njoftimin e Policisë.

Autoritetet policore falënderuan qytetarët për bashkëpunimin, zhvillimin e qetë të protestës dhe respektimin e udhëzimeve të dhëna nga zyrtarët. Sipas Policisë, këto sjellje ndihmuan në ruajtjen e qetësisë publike dhe në mbarëvajtjen e aktivitetit.

Policia theksoi gjithashtu se do të vijojë kryerjen e detyrave të saj të zakonshme, në përputhje me mandatin kushtetues dhe ligjor.


Shtuar 7.10.2026 01:34

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