Përplasje në Kuvend mes Musliut dhe Rizvanollit për energjinë elektrike: KESCO dhe KEDS e blejnë rrymën, thotë ministrja

Përplasje në Kuvend mes Musliut dhe Rizvanollit për energjinë elektrike: KESCO dhe KEDS e blejnë rrymën, thotë ministrja

Deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu, dhe ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, u përplasën gjatë seancës së Kuvendit për furnizimin me energji elektrike, çmimin e rrymës dhe mundësinë e reduktimeve.

Musliu e akuzoi ministren për arrogancë dhe mungesë llogaridhënieje ndaj deputetëve. Sipas saj, në vend që t’u përgjigjet shqetësimeve për sektorin e energjisë, Rizvanolli po kthehet te ngjarje të shtatë vjetëve më parë.

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Deputetja theksoi se mbikëqyrja e Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe kërkimi i llogaridhënies janë pjesë e detyrës së deputetëve. Ajo tha se arroganca nuk mund të zëvendësojë llogaridhënien dhe as të shërbejë si justifikim për paaftësinë menaxheriale.

Duke iu drejtuar Rizvanollit me fjalët “vjedhni sa të mundeni”, Musliu tha se nuk kishte dalë në Kuvend për të diskutuar se nga kush blihet energjia elektrike. Ajo kërkoi përgjigje nëse qytetarët do të kenë furnizim të rregullt dhe nëse çmimi i rrymës mund të ulet, pasi, sipas saj, është i vështirë për t’u paguar.

Rizvanolli iu përgjigj se energjinë elektrike nuk e blen as ajo, as Qeveria, por KESCO dhe KEDS. Sipas ministres, këto kompani janë privatizuar gjatë qeverisjeve të kaluara. Ajo foli gjithashtu për rregullsinë e furnizimit, cilësinë e rrjetit dhe për faktin se kush e blen sot energjinë, duke përmendur edhe KEK-un si çështje për të cilën mund të pyetej në mënyrë indirekte.

Sa u përket reduktimeve, ministrja tha se nuk ka dijeni për reduktime të paralajmëruara. Për ankesat, ajo i udhëzoi qytetarët t’i drejtohen ZRRE-së, përkatësisht Zyrës për Ankesa për Konsumator, ndërsa kujtoi se Kuvendi mbikëqyr Zyrën e Rregullatorit për Energji. Rizvanolli tha se respekton secilin deputet për pozitën që mban.

Për muajt në vijim, Rizvanolli u shpreh se nuk dëshiron t’i paraqesë si të lehtë. Ajo tha se institucionet do të bëjnë maksimumin për sigurinë e furnizimit dhe për aspektet e tjera, ashtu siç, sipas saj, kanë vepruar deri tani përballë krizave.


Shtuar 13.11.2026 21:57

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