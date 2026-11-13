Përfaqësuesit e Listës Studentore vizituan Kosovën pa miratim zyrtar, Shala kërkon kritere të qarta dhe reciprocitet me Serbinë

Përfaqësues të Listës Studentore nga Serbia qëndruan në Kosovë më 8 dhe 9 nëntor 2026, pa kërkuar miratim për vizitë zyrtare nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës (MPJD). Gjatë vizitës, ata zhvilluan takime dhe folën për zhvillimet politike në Serbi, si dhe për angazhimin e tyre në procesin e ndryshimeve politike atje.
Delegacioni përbëhej nga disa kandidatë të Listës Studentore dhe e zhvilloi vizitën pas fitores në zgjedhjet parlamentare të 25 tetorit në Serbi. Ata shkuan në Graçanicë, Deçan dhe Prizren, ndërsa u takuan me përfaqësues të Kishës Ortodokse Serbe, mes tyre mitropolitin Teodosije në Manastirin e Graçanicës dhe igumenin Sava Janjiq në Manastirin e Deçanit.
Të lidhura
None found
Njëri prej kandidatëve, Fegja Dimoviq, tha se Kosova ka vend të rëndësishëm në programin politik të listës. Ai e cilësoi atë si “pjesë përbërëse të Serbisë” dhe “shtyllë të identitetit tonë shpirtëror dhe kulturor”. Përfaqësuesit e listës deklaruan gjithashtu se synojnë të angazhohen për mbrojtjen e komunitetit serb, të drejtave të tij dhe objekteve fetare ortodokse.
Në përgjigjen me shkrim për Rtk, MPJD-ja bëri të ditur se nuk kishte marrë asnjë kërkesë për vizitë zyrtare nga përfaqësuesit e Listës Studentore më 8 dhe 9 nëntor 2026. Për këtë arsye, ministria nuk kishte lëshuar miratim paraprak.
Sipas MPJD-së, kërkesat për vizitat zyrtare të përfaqësuesve të institucioneve serbe në Kosovë përcillen nëpërmjet Zyrës Ndërlidhëse të Kosovës në Serbi dhe shqyrtohen sipas procedurave institucionale. Ministria sqaroi se anëtarët e këtij delegacioni nuk mbajnë ende funksione zyrtare në institucionet shtetërore të Serbisë. Rrjedhimisht, ata hynë dhe qëndruan në Kosovë si qytetarë të zakonshëm, sipas rregullave të përgjithshme që vlejnë për shtetasit serbë. Për vizita të kësaj natyre, theksoi MPJD-ja, nuk nevojitet miratim paraprak prej saj.
Duke folur për “Bota sot” rreth kësaj vizite dhe monitorimit të figurave me ndikim politik nga Serbia, eksperti i sigurisë Drizan Shala tha se rasti duhet t’i nxisë institucionet e Kosovës të rishikojnë kriteret për trajtimin e vizitave të përfaqësuesve politikë serbë. Sipas tij, në këtë vlerësim duhen marrë parasysh edhe deklaratat publike të bëra para dhe pas hyrjes së tyre në Kosovë.
Shala kërkoi që Republika e Kosovës të ndjekë një qasje të qartë, të qëndrueshme dhe të mbështetur në reciprocitet. Ai tha se kërkesat për hyrje duhet të trajtohen sipas kritereve të përcaktuara më parë, pavarësisht nëse vizita paraqitet si zyrtare, private, familjare apo humanitare. E drejta e vizitës, sipas tij, nuk duhet të përdoret për deklarime politike që cenojnë rendin kushtetues, sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës.
Eksperti propozoi që institucionet të vendosin kushte të qarta për lejimin e vizitave, duke vlerësuar respektimin e rendit juridik, qëllimin e udhëtimit, deklaratat publike dhe përgjegjësinë e përfaqësuesve politikë. Nëse deklarimet bien ndesh me kushtet e miratuara, ose nëse dikush shmanget qëllimisht nga qëllimi i deklaruar i vizitës, sipas Shalës duhet të ketë mekanizma ligjorë për t’ia refuzuar hyrjen në vizitat e ardhshme.
Shala e cilësoi reciprocitetin me Serbinë si një element tjetër të rëndësishëm. Ai kujtoi se Beogradi ka vendosur kufizime edhe ndaj përfaqësuesve të Kosovës, përfshirë raste vizitash private, familjare ose humanitare. Për këtë arsye, tha ai, Kosova duhet të marrë parasysh praktikat e Serbisë ndaj përfaqësuesve të saj, por çdo kufizim duhet të jetë individual, proporcional, i arsyetuar dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi.