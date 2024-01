Për një muaj Kosova eksportoi mbi 225 milionë euro mallra në Evropë – Gjermania tregu kryesor

Në detaje, Gjermania u shfaq si partneri më i madh tregtar i Kosovës në eksport me 10% të totalit, ndjekur nga Italia me 4.2% dhe Holanda me 2.1%, mes të tjerëve.

Importet e Kosovës nga blloku evropian gjatë dhjetorit 2023 ishin prej 225.3 milionë eurove, që përfaqësojnë 47% të importeve të përgjithshme.

Ky numër tregon një rritje të ndjeshme prej 17.5%, duke e bërë BE-në një burim të rëndësishëm mallrash për vendin. Edhe në këtë anë, Gjermania mbetet furnizuesi kryesor me 14.8% të totalit, pasuar nga Greqia me 5.6% dhe Italia me 4.3%.

Tregtia e përgjithshme e jashtme e Kosovës shënoi një rritje prej 4.1% në importe, me mallra në vlerë prej 543.1 milionë eurove.

Megjithatë, eksportet pësuan një rënie të theksuar prej 9.3% duke qenë vetëm 65.4 milionë euro në vlerë, sipas krahasimit me të njëjtin muaj të vitit paraardhës.

Sipas ASK-së, deficiti tregtar i Kosovës u zgjerua me 6.3% në Dhjetor 2023, arritur në shifrën e 477.7 milionë eurove nga 449.5 milionë eurot e vitit 2022 gjatë muajit të njëjtë.

Eksportet mbuluan vetëm 12% të importeve për muajin e fundit të vitit.

Produktet kryesore që Kosova eksportoi përfshijnë metale bazë dhe artikuj të bëra nga ato, artikuj të plastikës dhe të gomës, si dhe produkte ushqimore.

Në detaje të eksporteve sipas grupit të mallrave, ASK thotë se 21% të gjithë eksporteve i zënë metalët bazë dhe artikujt e tyre; 18.5% janë artikuj të ndryshëm të prodhuar; dhe 13.9% janë plastika dhe goma me artikujt përkatës.

Nga ana tjetër, importet ishin të dominuara nga produktet minerale që zënë 13.6% të totalit, ushqimet e përgatitura, pijet dhe duhani me 13.1%, dhe mjetet e transportit me 12.1%