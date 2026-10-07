OVL-UÇK kundërshton reagimin e partnerëve ndërkombëtarë: Mos pengoni nismat parlamentare

OVL-UÇK kundërshton reagimin e partnerëve ndërkombëtarë: Mos pengoni nismat parlamentare

Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ka reaguar ndaj pretendimeve të partnerëve ndërkombëtarë se amendamentet që lidhen me Dhomat e Specializuara mund të bien ndesh me detyrimet ndërkombëtare të Kosovës.

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OVL-UÇK i ka quajtur këto pretendime “të paqëndrueshme dhe të papranueshme”. Sipas organizatës, detyrimet ndërkombëtare nuk mund t’i nxjerrin institucionet e Kosovës jashtë rendit kushtetues, mbikëqyrjes demokratike dhe llogaridhënies.

Në deklaratë thuhet se Dhomat u themeluan për të trajtuar pretendime të caktuara të dala nga raporti i Dick Martyt, por se mandati dhe veprimtaria e tyre, sipas OVL-UÇK-së, janë larguar nga ky synim. Organizata vlerëson se drejtësia selektive është shndërruar në një aktakuzë të zgjatur ndaj luftës çlirimtare të UÇK-së dhe pjesëtarëve të saj.

OVL-UÇK thekson se institucionet e Kosovës kanë detyrimin të mbrojnë sovranitetin e shtetit, barazinë para ligjit dhe dinjitetin e atyre që, siç shprehet ajo, fituan lirinë e Kosovës.

Organizata u kërkon partnerëve ndërkombëtarë të përballen me atë që e cilëson si devijim të mandatit të Dhomave të Specializuara, në vend që të kundërshtojnë nismat e Kuvendit.

“Partnerët tanë duhet të përballen me këtë devijim dhe jo të pengojnë veprimin e ligjshëm parlamentar që e korrigjon atë”, thuhet në reagim.


Shtuar 7.10.2026 14:57

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