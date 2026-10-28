Obiliqi përfiton 89 mijë euro për shtimin e gjelbërimit dhe pakësimin e ndotjes

Obiliqi përfiton 89 mijë euro për shtimin e gjelbërimit dhe pakësimin e ndotjes

Ministrja e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fitore Pacolli, bëri të ditur se ka arritur marrëveshje bashkëpunimi me kryetarin e Komunës së Obiliqit, Halil Thaçi. Memorandumi parasheh krijimin e një brezi të ri të gjelbër mbrojtës.

Sipas Pacollit, në Obiliq, ku ndotja është e konsiderueshme, pemët e reja do të kenë funksion përtej atij dekorativ: ato pritet të ndihmojnë në filtrimin natyror të ajrit. Ministrja tha se do të vijojë mbështetja për nisma mjedisore që zgjerojnë hapësirat e gjelbra dhe mbrojnë shëndetin e qytetarëve.

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Investimi për gjelbërimin e qytetit dhe uljen e ndotjes kap vlerën e 89 mijë eurove.


Shtuar 28.10.2026 20:11

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