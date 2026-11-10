Nasim Haradinaj kritikon shfrytëzimin politik të protestave dhe tërheqjen e propozimit për Specialen

Ish-nënkryetari i OVL-UÇK-së, Nasim Haradinaj, ka kritikuar organizatorët e protestave të zhvilluara në shtator dhe tetor, gjatë të cilave kërkohej me ngulm miratimi i Projektligjit për Dhomat e Specializuara. Kritika ai ka drejtuar edhe ndaj PDK-së për mënyrën e tërheqjes së propozimit për ndryshimin e këtij ligji.
Në një prononcim për lajmi.net, Haradinaj tha se tubimet, të cilat në fillim bashkuan qytetarë dhe përfaqësues të partive të ndryshme, u shfrytëzuan më pas për interesa politike. Sipas tij, disa nga ata që kërkuan të dilnin në krye të protestave mendonin më shumë për votat dhe zgjedhjet sesa për lirimin e ish-krerëve të UÇK-së.
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Ai u shpreh se protestat nuk mund të vazhdonin nëse ktheheshin në një rutinë, ndërsa qëllimet e vërteta fshiheshin pas tyre. Haradinaj tha se atyre që synuan protagonizëm për përfitim elektoral u është zbuluar qëllimi dhe tani duhet të përballen me pasojat.
Sa i përket tërheqjes së propozimit për Ligjin për Dhomat e Specializuara, Haradinaj pretendon se bëhet fjalë për një lojë brenda PDK-së, të lidhur me pikët politike dhe zgjedhjet e ardhshme. Sipas tij, Përparim Gruda është sakrifikuar politikisht, ndërsa pas nismës qëndron Uran Ismaili, për shkak të interesave që Haradinaj ia atribuon atij në garën e ardhshme.
Haradinaj i quajti të përfshirët në këto veprime “neomarksistë” dhe tha se sjellja e tyre turpëron edhe fenë. Ai kujtoi se gjatë protestave kishte kundërshtuar përfitimin nga fatkeqësia e të tjerëve. Sipas tij, çështja e gjashtë ish-krerëve të UÇK-së përbën tragjedi kombëtare, jo fatkeqësi personale, ndaj nuk duhet përdorur për interesa politike apo individuale.
Kritikat e tij përfshinë edhe përfaqësues të organizatave të dala nga lufta. Haradinaj tha se disa prej tyre po përpiqen të distancohen nga zhvillimet e fundit dhe po kërkojnë llogari brenda PDK-së, ndonëse, sipas tij, edhe vetë kanë kontribuar në dëmtimin e kauzës. Ai kundërshtoi që dikush të paraqitet si përfaqësues i PDK-së kur i leverdis dhe, në një moment tjetër, vetëm si përfaqësues i OVL-së.
Sipas Haradinajt, protestat ishin gjithëpopullore dhe nuk i përkisnin një partie. Mesazhi i tyre, “Jo në emrin tim”, shprehte mospajtimin me vendimin, por nuk duhej të shndërrohej në mjet për përfitime në zgjedhje apo brenda partive. Ai tha se në protesta kishte parë pjesëmarrës nga të gjitha subjektet politike, megjithëse disa kishin sjellë edhe mbështetësit e tyre.
Haradinaj u shpreh se synimet elektorale të këtyre personave nuk dhanë rezultat. Sipas tij, po të zhvilloheshin zgjedhje, ata do të humbnin edhe më rëndë; ndonjë individ mund të përfitonte brenda partisë së vet, por vendi do të humbiste. Ai përsëriti se mbështetja për ish-krerët e UÇK-së në Hagë duhet të mbetet çështje kombëtare dhe se fati i tyre nuk duhet përdorur për të ndërtuar karrierë politike.
Që në ditën e parë të protestave, Haradinaj doli para ndërtesës së Qeverisë së Kosovës dhe kërkoi nga kryeministri e deputetët e të gjitha partive përgjigje dhe veprime konkrete pas vendimit të Speciales. Ai ishte i vetmi që u kërkoi protestuesve të mos dëmtonin objektet dhe të përcaktonin qartë arsyen e protestës. Haradinaj kishte shprehur pakënaqësi edhe për atë që, sipas tij, ishte përpjekje për t’ia ndaluar fjalën gjatë përzgjedhjes së folësve.