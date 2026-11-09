LDK synon seancë të jashtëzakonshme për gjetjet e Raportit të Progresit të BE-së

LDK synon seancë të jashtëzakonshme për gjetjet e Raportit të Progresit të BE-së

Jehona Lushaku-Sadriu, shefja e Grupit Parlamentar të LDK-së, ka njoftuar se gjatë kësaj jave pritet të mbahet një seancë e jashtëzakonshme në Kuvend. Në të, Qeverisë do t’i kërkohet llogari për ngecjet e pasqyruara në Raportin e Progresit të Bashkimit Evropian.

Pas mbledhjes së Kryesisë së Kuvendit, Lushaku-Sadriu tha se partitë politike kanë diskutuar edhe gjendjen në shëndetësi dhe në sektorin e energjisë, të cilat, sipas saj, përballen me probleme serioze.

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Ajo bëri të ditur se do të paraqitet një mocion për debat parlamentar mbi blerjen dhe menaxhimin e energjisë. Gjetjet e raportit të fundit të BE-së, ndërkaq, do të shqyrtohen në seancën e jashtëzakonshme.

Sipas Lushaku-Sadriut, partitë politike e kanë mbështetur nismën për thirrjen e seancës dhe nënshkrimet e nevojshme pritet të formalizohen gjatë ditës.

Ajo vlerësoi se mungesa e përparimit në reformat që kërkon Bashkimi Evropian po e pengon Kosovën në rrugën drejt integrimit evropian.


Shtuar 9.11.2026 13:47

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