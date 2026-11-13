Kuvendi i Kosovës ratifikon katër marrëveshje ndërkombëtare

Kuvendi i Kosovës ratifikoi katër marrëveshje ndërkombëtare: tri ndërmjet Kosovës dhe Suedisë dhe një me Belgjikën.
Marrëveshjet me Suedinë përfshijnë ekstradimin, transferimin e personave të dënuar dhe ndihmën e ndërsjellë juridike në çështjet penale. Me Belgjikën u ratifikua Traktati për Ndihmë të Ndërsjellë Juridike në Çështjet Penale.
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Marrëveshjet u paraqitën për miratim nga ministrja e Drejtësisë, Donika Gërvalla, e cila i vlerësoi si të dobishme për vendin. Ato morën mbështetjen e të gjitha grupeve parlamentare, me përjashtim të Listës Serbe.
Kuvendi miratoi gjithashtu planin e tij të punës për sesionin vjeshtor.