Kuvendi i Kosovës ratifikon katër marrëveshje ndërkombëtare

Kuvendi i Kosovës ratifikon katër marrëveshje ndërkombëtare

Kuvendi i Kosovës ratifikoi katër marrëveshje ndërkombëtare: tri ndërmjet Kosovës dhe Suedisë dhe një me Belgjikën.

Marrëveshjet me Suedinë përfshijnë ekstradimin, transferimin e personave të dënuar dhe ndihmën e ndërsjellë juridike në çështjet penale. Me Belgjikën u ratifikua Traktati për Ndihmë të Ndërsjellë Juridike në Çështjet Penale.

Të lidhura

None found

Marrëveshjet u paraqitën për miratim nga ministrja e Drejtësisë, Donika Gërvalla, e cila i vlerësoi si të dobishme për vendin. Ato morën mbështetjen e të gjitha grupeve parlamentare, me përjashtim të Listës Serbe.

Kuvendi miratoi gjithashtu planin e tij të punës për sesionin vjeshtor.


Shtuar 13.11.2026 12:03

Tags: , ,
Amina Nuraj ngre dyshime për mbikëqyrje pas kontrollit në kufirin serb

Amina Nuraj ngre dyshime për mbikëqyrje pas kontrollit në kufirin serb
Strategjia për ish-drejtuesit e UÇK-së, Çitaku dhe Arifi konfirmojnë veprime pa zbuluar hollësitë

Strategjia për ish-drejtuesit e UÇK-së, Çitaku dhe Arifi konfirmojnë veprime pa zbuluar hollësitë
Avni Islami: Takimi me ambasadorin rus tregon qëndrimin e Listës Studentore ndaj Kosovës

Avni Islami: Takimi me ambasadorin rus tregon qëndrimin e Listës Studentore ndaj Kosovës
Mustafa i përgjigjet ashpër Osmanit, tensionet në LDK paralajmërojnë garë të nxehtë të brendshme

Mustafa i përgjigjet ashpër Osmanit, tensionet në LDK paralajmërojnë garë të nxehtë të brendshme
KFOR-i paralajmëron shtim të pranisë ushtarake gjatë ushtrimit në Kampin Vrella

KFOR-i paralajmëron shtim të pranisë ushtarake gjatë ushtrimit në Kampin Vrella
Arlinda Zekaj kërkoi mbrojtje para se të vritej: shkeljet që nxori në pah inspektimi në Pejë

Arlinda Zekaj kërkoi mbrojtje para se të vritej: shkeljet që nxori në pah inspektimi në Pejë
Të martën në Hagë shpallet aktgjykimi për Thaçin dhe të tjerët në çështjen për administrimin e drejtësisë

Të martën në Hagë shpallet aktgjykimi për Thaçin dhe të tjerët në çështjen për administrimin e drejtësisë
Punëtorët e KEK-ut njoftojnë protestë në Prishtinë më 19 nëntor

Punëtorët e KEK-ut njoftojnë protestë në Prishtinë më 19 nëntor
grandpashabet facebookBursa Escortgrandpashabet facebookjojobetgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabetgrandpashabet girişkahraman haberdeneme bonusu veren sitelercasinofast güncel girişgrandpaşhabetonline notarystarzbetgiftcardmall/mygiftextrabetjojobetkavbetgrandpashabet girişjojobetjojobet