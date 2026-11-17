Një deputet i Lëvizjes Vetëvendosje, pjesë e Komisionit Hetimor Parlamentar që po shqyrton rastin e vrasjes së Arlinda Zekajt, ka njoftuar se nga dita e nesërme do të nisë marrja në pyetje e dëshmitarëve.
Sipas tij, në listën e personave të ftuar për të dëshmuar ndodhet edhe kryetari i Komunës së Pejës. Edhe pse ai e ka pranuar ftesën e Komisionit, deri tani nuk ka konfirmuar nëse do të marrë pjesë në seancën e planifikuar për nesër.
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Deputeti bëri të ditur se Komuna e Pejës nuk i ka përcjellë ende dokumentet që i janë kërkuar zyrtarisht nga Komisioni Hetimor.
Përmes një postimi në Facebook, ai deklaroi se pjesëmarrja para Komisionit është e detyrueshme dhe shprehu pritshmërinë që kryetari i Pejës të paraqitet për t’iu përgjigjur pyetjeve lidhur me rastin.
Ai sqaroi se Komisioni kishte marrë parasysh njoftimin e kryetarit se do të ishte në udhëtim dhe, për këtë arsye, kishte caktuar një datë të re për intervistimin. Megjithatë, edhe pas pranimit të ftesës së dytë, pjesëmarrja e tij nuk është konfirmuar.
Deputeti kërkoi që hetimi të zhvillohet në mënyrë transparente dhe me përgjegjshmëri, pa pengesa, duke theksuar se askush nuk përjashtohet nga detyrimi për të dhënë llogari para një komisioni hetimor.