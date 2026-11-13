KFOR përfundon stërvitjen për kontrollin e turmave dhe trazirave

Në kampin Kelly ka përfunduar me sukses ushtrimi “Kelly’s Heroes 2026”, ku morën pjesë ushtarë nga Gjermania, Hungaria, Italia dhe Rumania që shërbejnë në Batalionin Rezervë Taktik të Kosovës (KTRBN).
KFOR-i njoftoi se stërvitja u përqendrua te procedurat e kontrollit të turmave dhe trazirave. Synimi ishte të forcoheshin ndërveprueshmëria, koordinimi dhe gatishmëria operacionale e ushtarëve nga vendet pjesëmarrëse.
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Gjatë trajnimit u zhvilluan skenarë realistë me mjete tokësore dhe ajrore. Sipas KFOR-it, pjesëtarët e KTRBN-së treguan se mund të veprojnë së bashku si forcë shumëkombëshe, duke mbajtur standarde të larta profesionalizmi dhe pune në ekip.
KFOR-i theksoi se kjo stërvitje pasqyron angazhimin e vazhdueshëm të misionit për një mjedis të sigurt e të qetë për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë dhe për lirinë e lëvizjes së të gjitha komuniteteve, në përputhje me mandatin e tij afatgjatë të Kombeve të Bashkuara.